https://ria.ru/20250624/moskva-2024963842.html

Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи

Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи - РИА Новости, 24.06.2025

Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи

Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:00:00+03:00

2025-06-24T10:00:00+03:00

2025-06-24T10:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Новый комплекс располагается рядом со станцией метро "Царицыно". Министр уточнил, что он оборудован лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. Возле дома были обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также было установлено наружное освещение. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. "Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", - заключил Овчинский.Всего в Царицыно в рамках программы реновации расселят 141 дом, а новые квартиры предоставят свыше 36 тысячам жителей. Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что программу реновации пополнила еще 131 площадка для возведения домов.

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский