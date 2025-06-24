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Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи - РИА Новости, 24.06.2025
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10:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moskva-2024963842.html
Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи
Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи - РИА Новости, 24.06.2025
Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи
Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:00:00+03:00
2025-06-24T10:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Новый комплекс располагается рядом со станцией метро "Царицыно". Министр уточнил, что он оборудован лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. Возле дома были обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также было установлено наружное освещение. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. "Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", - заключил Овчинский.Всего в Царицыно в рамках программы реновации расселят 141 дом, а новые квартиры предоставят свыше 36 тысячам жителей. Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что программу реновации пополнила еще 131 площадка для возведения домов.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи

Овчинский: более 40 семей переехали по реновации в новый дом на Ереванской улице

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Новый комплекс располагается рядом со станцией метро "Царицыно". Министр уточнил, что он оборудован лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. Возле дома были обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также было установлено наружное освещение. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

"Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", - заключил Овчинский.

Всего в Царицыно в рамках программы реновации расселят 141 дом, а новые квартиры предоставят свыше 36 тысячам жителей.

Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что программу реновации пополнила еще 131 площадка для возведения домов.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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