Овчинский: в новостройку по реновации в Царицыно переселились первые семьи
Овчинский: более 40 семей переехали по реновации в новый дом на Ереванской улице
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 40 семей переехали в новое жилье в рамках программы реновации на Ереванской улице в московском районе Царицыно, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Новый комплекс располагается рядом со станцией метро "Царицыно". Министр уточнил, что он оборудован лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. Возле дома были обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также было установлено наружное освещение. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.
"Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", - заключил Овчинский.
Всего в Царицыно в рамках программы реновации расселят 141 дом, а новые квартиры предоставят свыше 36 тысячам жителей.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что программу реновации пополнила еще 131 площадка для возведения домов.
"Осмотр квартир в новостройке на Ереванской улице стартовал в середине мая. Свыше 70 семей из дома 12, корпуса 1 получили предложение равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой. На сегодня новоселье отпраздновали уже более 40 семей", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Новый комплекс располагается рядом со станцией метро "Царицыно". Министр уточнил, что он оборудован лифтами, комнатами для консьержей и помещениями для колясок и велосипедов. Возле дома были обустроены проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также было установлено наружное освещение. Кроме того, там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.
"Чтобы переезд был максимально комфортным, город оказывает жителям всестороннюю поддержку, в том числе предоставляет услугу по бесплатной перевозке вещей", - заключил Овчинский.
Всего в Царицыно в рамках программы реновации расселят 141 дом, а новые квартиры предоставят свыше 36 тысячам жителей.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что программу реновации пополнила еще 131 площадка для возведения домов.