https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025123009.html
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:00:00+03:00
2025-06-24T16:00:00+03:00
2025-06-24T16:00:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025094492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7556112cb4672b2a0f98b934c658624c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой. Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен. "В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии", - обратилась Москалькова к президенту. Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь. "Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025104198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025094492_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_b773fff3d86468df888ca5ef5f928705.jpg
Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
2025-06-24T16:00
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов
Москалькова пригласила Путина на совещание региональных омбудсменов в сентябре
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.
Путин
во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова
представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России
. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой.
Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен.
«
"В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии", - обратилась Москалькова к президенту.
Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь.
"Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.