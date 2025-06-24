https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025123009.html

Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов - РИА Новости, 24.06.2025

Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:00:00+03:00

2025-06-24T16:00:00+03:00

2025-06-24T16:00:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой. Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен. "В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии", - обратилась Москалькова к президенту. Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь. "Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.

https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025104198.html

россия

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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой 2025-06-24T16:00 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин