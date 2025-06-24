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Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов - РИА Новости, 24.06.2025
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16:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025123009.html
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:00:00+03:00
2025-06-24T16:00:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой. Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен. "В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии", - обратилась Москалькова к президенту. Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь. "Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.
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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин
Москалькова пригласила Путина на всероссийское совещание омбудсменов

Москалькова пригласила Путина на совещание региональных омбудсменов в сентябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пригласила президента России Владимира Путина принять участие во всероссийском совещании региональных омбудсменов, которое пройдет в сентябре, глава государства пообещал рассмотреть такую возможность.
Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России. Президент отметил, что фронт работы омбудсмена очень большой.
Москалькова упомянула, что пять лет назад был подписан закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации". Сейчас во всех 89 регионах России есть законно назначенные или избранные уполномоченные, и они очень востребованы, добавила омбудсмен.
«
"В связи с пятилетием мы решили провести большое всероссийское совещание, где рассмотрим не только место и роль этого института в системе государственных органов, но и в целом построение системы защиты прав человека в условиях глобальной трансформации и фактически демонтажа международной системы защиты прав человека. Были бы признательны, если бы у вас нашлась возможность принять участие в этом мероприятии", - обратилась Москалькова к президенту.
Она уточнила, что мероприятие намечено на сентябрь.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Вчера, 14:54
"Хорошо, я обязательно посмотрю. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир Путин
 
 
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