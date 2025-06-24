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Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена - РИА Новости, 24.06.2025
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14:54 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025104198.html
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:54:00+03:00
2025-06-24T14:54:00+03:00
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института российского омбудсмена. "Владимир Владимирович, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за помощь и поддержку института уполномоченного по правам человека", - сказала Москалькова.
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россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена

Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института российского омбудсмена

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института российского омбудсмена.
«
"Владимир Владимирович, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за помощь и поддержку института уполномоченного по правам человека", - сказала Москалькова.
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