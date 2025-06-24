https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025104198.html
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:54:00+03:00
2025-06-24T14:54:00+03:00
2025-06-24T14:54:00+03:00
россия
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарила его за помощь и поддержку института российского омбудсмена. "Владимир Владимирович, хотела бы в первую очередь поблагодарить вас за помощь и поддержку института уполномоченного по правам человека", - сказала Москалькова.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, владимир путин, общество
Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Общество
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсмена
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института российского омбудсмена