https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025095783.html

Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию

Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию - РИА Новости, 24.06.2025

Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию

Сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать РФ провалились, сообщила уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:25:00+03:00

2025-06-24T14:25:00+03:00

2025-06-24T15:06:00+03:00

россия

украина

татьяна москалькова

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать РФ провалились, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Попытка Украины изолировать нас от интеграционных процессов, как и других недружественных западных государств, провалилась. И многостороннее сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном уважении, многополярный мир отстраивается и на правозащитном треке", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой 2025-06-24T14:25 true PT1M31S

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россия, украина, татьяна москалькова, в мире