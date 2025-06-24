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Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию - РИА Новости, 24.06.2025
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14:25 24.06.2025 (обновлено: 15:06 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025095783.html
Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию
Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию
Сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать РФ провалились, сообщила уполномоченный по правам человека в РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:25:00+03:00
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россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать РФ провалились, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Попытка Украины изолировать нас от интеграционных процессов, как и других недружественных западных государств, провалилась. И многостороннее сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном уважении, многополярный мир отстраивается и на правозащитном треке", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
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россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова прокомментировала попытки Украины изолировать Россию

Москалькова: попытки Украины изолировать Россию провалились

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать РФ провалились, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Попытка Украины изолировать нас от интеграционных процессов, как и других недружественных западных государств, провалилась. И многостороннее сотрудничество, основанное на равенстве, взаимном уважении, многополярный мир отстраивается и на правозащитном треке", - сказала Москалькова на встрече с президентом РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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