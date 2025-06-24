https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025090414.html
Москалькова предложила расширить центры реабилитации для участников СВО
Москалькова предложила расширить центры реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова предложила расширить центры реабилитации для участников СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила президенту России Владимиру Путину расширить сеть реабилитационных центров для участников... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:11:00+03:00
2025-06-24T14:11:00+03:00
2025-06-24T14:20:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила президенту России Владимиру Путину расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО, сейчас они действуют в пяти субъектах."Участники специальной военной операции попадают в реабилитационные центры, которые сегодня разворачиваются в пяти субъектах Российской федерации. Очень хорошее дело. В Новосибирске, Рязанской области, в Нижегородской области, но их не хватает. Правительство, Минздрав, министерство социального развития, социальный фонд видят эту проблему, работают над ней, но очень хотелось бы взять ее на особый контроль, потому что без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато... Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом.
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общество, татьяна москалькова, новосибирск, россия, рязанская область, владимир путин
Общество, Татьяна Москалькова, Новосибирск, Россия, Рязанская область, Владимир Путин
Москалькова предложила расширить центры реабилитации для участников СВО
Москалькова предложила Путину расширить центры реабилитации для участников СВО