https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025088835.html

Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека

Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека - РИА Новости, 24.06.2025

Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека

Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:08:00+03:00

2025-06-24T14:08:00+03:00

2025-06-24T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей. Главное:О россиянах, которых вывезли украинские власти"Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу".О поддержке участников СВО"Без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато... Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно"."Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?.. Чем быстрее, тем лучше".

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024205762.html

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здоровье - общество, россия, курская область, татьяна москалькова, владимир путин, украина, в мире