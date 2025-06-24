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Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека - РИА Новости, 24.06.2025
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14:08 24.06.2025 (обновлено: 17:24 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025088835.html
Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека
Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека - РИА Новости, 24.06.2025
Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека
Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:08:00+03:00
2025-06-24T17:24:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
татьяна москалькова
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей. Главное:О россиянах, которых вывезли украинские власти&quot;Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу&quot;.О поддержке участников СВО&quot;Без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато... Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно&quot;.&quot;Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?.. Чем быстрее, тем лучше&quot;.
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здоровье - общество, россия, курская область, татьяна москалькова, владимир путин, украина, в мире
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Украина, В мире
Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека

Москалькова: РФ удалось вернуть с территории Украины 132 жителя Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей. Главное:
О россиянах, которых вывезли украинские власти
  • Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которых удерживал Киев;
  • еще 32 жителя Курской области остаются в украинских Сумах;
«

"Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Татьяна Москалькова
  • при содействии УВКБ ООН и МККК удалось разыскать более 3,5 тысячи без вести пропавших в ходе СВО;
  • сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать Россию провалились;
О поддержке участников СВО
  • Москалькова предложила президенту расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО, сейчас они действуют в пяти субъектах;
«

"Без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато... Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Татьяна Москалькова
  • омбудсмен упомянула, что участники СВО получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату. Президент поддержал инициативу изменить этот порядок;
«

"Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?.. Чем быстрее, тем лучше".

Президент Владимир Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Владимир Путин
  • Москалькова доложила, что готова проработать с Минюстом и вопрос помощи детям участников СВО, погибших в ходе боевых действий. Омбудсмен в ходе доклада заметила, что сейчас дети погибших бойцов СВО не имеют права на получение жилья, если военнослужащий стоит на очереди;
  • Путин поручил проработать изменения в законодательство о жилье для детей-сирот, чтобы защитить права их супругов в случае гибели собственника такого жилья на СВО.
Возвращенная из Украины жительница Суджанского района - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Жительниц Суджанского района, возвращенных с Украины, привезли в Курск
20 июня, 13:30
 
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