Москалькова представила Путину ежегодный доклад о правах человека
Москалькова: РФ удалось вернуть с территории Украины 132 жителя Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с омбудсменом по правам человека Татьяной Москальковой. Она представила президенту ежегодный доклад о своей работе, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей. Главное:
О россиянах, которых вывезли украинские власти
- Уже удалось вернуть 132 жителя Курской области, которых удерживал Киев;
- еще 32 жителя Курской области остаются в украинских Сумах;
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"Мы очень надеемся, что наши общие усилия, в том числе мои обращения в международные органы и к Святому престолу за помощью, все-таки развернут сознание их к необходимости соблюдать Женевские конвенции и просто к здравому смыслу".
- при содействии УВКБ ООН и МККК удалось разыскать более 3,5 тысячи без вести пропавших в ходе СВО;
- сотрудничество с другими странами на правозащитном треке активно отстраивается, попытки изолировать Россию провалились;
О поддержке участников СВО
- Москалькова предложила президенту расширить сеть реабилитационных центров для участников СВО, сейчас они действуют в пяти субъектах;
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"Без этих реабилитационных центров, конечно, нам трудновато... Если будут возможности как-то из резервного фонда рассмотреть этот вопрос, то это было бы совершенно замечательно".
- омбудсмен упомянула, что участники СВО получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату. Президент поддержал инициативу изменить этот порядок;
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"Здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?.. Чем быстрее, тем лучше".
- Москалькова доложила, что готова проработать с Минюстом и вопрос помощи детям участников СВО, погибших в ходе боевых действий. Омбудсмен в ходе доклада заметила, что сейчас дети погибших бойцов СВО не имеют права на получение жилья, если военнослужащий стоит на очереди;
- Путин поручил проработать изменения в законодательство о жилье для детей-сирот, чтобы защитить права их супругов в случае гибели собственника такого жилья на СВО.