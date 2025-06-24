МВД задержала подозреваемых в афере под видом стоматологических услуг
МВД задержала семерых подозреваемых в афере под видом стоматологических услуг
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Под видом оказания стоматологических услуг гражданам в Москве, Нальчике и Ставрополе из государственного бюджета были похищены свыше 50 миллионов рублей, задержаны семеро подозреваемых в мошенничестве, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве и сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области задержали подозреваемых в мошенничестве. Семеро участников организованной группы подозреваются в преступной деятельности, которая совершалась под предлогом оказания медицинских услуг", - написала Волк в Telegram-канале, добавив. что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Она пояснила, что в домах фигурантов и стоматологических лечебницах в Москве, Нальчике и Ставрополе проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Шестерым злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, одному – в виде домашнего ареста.
По ее словам, фигуранты через подконтрольные медорганизации в Москве, Нальчике и Ставрополе получали персональные данные граждан, их страховые полюсы и оформляли учетные медицинские карты, в которые в дальнейшем вносили ложную информацию о якобы оказанной стоматологической помощи. После этого все сведения предоставляли в Фонд обязательного медицинского страхования, который же оплачивал клиникам якобы оказанные услуги.
"Соответствующие средства из государственного бюджета перечислялись клиникам и присваивались соучастниками. По имеющейся информации, ущерб составил свыше 50 миллионов рублей", - добавила Волк.