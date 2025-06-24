https://ria.ru/20250624/moshenniki-2024993540.html
Мошенники крадут деньги через фейковую страницу СБП, заявил эксперт
Мошенники крадут деньги через фейковую страницу СБП, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2025
Мошенники крадут деньги через фейковую страницу СБП, заявил эксперт
Мошенники стали внедрять оплату через фейковую страничку Системы быстрых платежей (СБП), заманивая пользователей легендой о "налоге на выигрыш", рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:13:00+03:00
2025-06-24T05:13:00+03:00
2025-06-24T05:13:00+03:00
экономика
технологии
александр сухарев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники стали внедрять оплату через фейковую страничку Системы быстрых платежей (СБП), заманивая пользователей легендой о "налоге на выигрыш", рассказал РИА Новости младший эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев. "Злоумышленники учатся на ошибках и быстро адаптируются. Если раньше они перенаправляли жертв на поддельные страницы "Росплатежа", то теперь внедряют оплату якобы через Систему быстрых платежей (СБП). Однако часть старых приемов сохранилась: например, предложение связаться с "поддержкой" в случае задержки зачисления средств", - прокомментировал Сухарев. Схема с использованием формы, похожей на СБП, появилась после того, как надзорные органы заблокировали фейковые сервисы "Наш платеж" и "Росплатеж". Среди легенд, используемых в качестве приманки - оплата "налога на выигрыш", когда жертве сообщают о том, что она якобы получила денежный выигрыш, но для того, чтобы "получить" его, ей нужно оплатить специальный "налог". Окончательная сумма списания становится известна после того, как пользователь перейдет в банковское приложение: люди "оплачивают" нечто по QR-коду в надежде получить какой-то выигрыш, объяснил эксперт. "Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций", - добавил Сухарев. Специалисты Angara Security советуют избегать подозрительных платежных сервисов, не переходить по сомнительным ссылкам и совершать транзакции только через официальные приложения банков и платежных систем.
https://ria.ru/20250621/moshenniki-2024501919.html
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023951000.html
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экономика, технологии, александр сухарев, angara security, единый государственный экзамен (егэ)
Экономика, Технологии, Александр Сухарев, Angara Security, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Мошенники крадут деньги через фейковую страницу СБП, заявил эксперт
IT-специалист Сухарев: мошенники крадут деньги через фейковую страницу СБП
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мошенники стали внедрять оплату через фейковую страничку Системы быстрых платежей (СБП), заманивая пользователей легендой о "налоге на выигрыш", рассказал РИА Новости младший эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев.
"Злоумышленники учатся на ошибках и быстро адаптируются. Если раньше они перенаправляли жертв на поддельные страницы "Росплатежа", то теперь внедряют оплату якобы через Систему быстрых платежей (СБП). Однако часть старых приемов сохранилась: например, предложение связаться с "поддержкой" в случае задержки зачисления средств", - прокомментировал Сухарев
.
Схема с использованием формы, похожей на СБП, появилась после того, как надзорные органы заблокировали фейковые сервисы "Наш платеж" и "Росплатеж". Среди легенд, используемых в качестве приманки - оплата "налога на выигрыш", когда жертве сообщают о том, что она якобы получила денежный выигрыш, но для того, чтобы "получить" его, ей нужно оплатить специальный "налог".
Окончательная сумма списания становится известна после того, как пользователь перейдет в банковское приложение: люди "оплачивают" нечто по QR-коду в надежде получить какой-то выигрыш, объяснил эксперт.
"Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций", - добавил Сухарев.
Специалисты Angara Security
советуют избегать подозрительных платежных сервисов, не переходить по сомнительным ссылкам и совершать транзакции только через официальные приложения банков и платежных систем.