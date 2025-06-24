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Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 24.06.2025
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12:04 24.06.2025 (обновлено: 12:20 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/monstr-2025056689.html
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 24.06.2025
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП
Функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:04:00+03:00
2025-06-24T12:20:00+03:00
россия
нато
в мире
гаага
марк рютте
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов."Добавлю буквально, и поскольку (НАТО) нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
https://ria.ru/20250624/ryutte-2024987074.html
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россия, нато, в мире, гаага, марк рютте, дмитрий песков
Россия, НАТО, В мире, Гаага, Марк Рютте, Дмитрий Песков
Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП

Песков: НАТО надо было сделать из РФ монстра для увеличения военных расходов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов.
"Добавлю буквально, и поскольку (НАТО) нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию
Вчера, 02:52
 
РоссияНАТОВ миреГаагаМарк РюттеДмитрий Песков
 
 
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