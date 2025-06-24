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Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП

Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП - РИА Новости, 24.06.2025

Песков высказался об увеличении военных расходов НАТО до пяти процентов ВВП

Функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:04:00+03:00

2025-06-24T12:04:00+03:00

2025-06-24T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Функционерам НАТО надо было сделать из РФ монстра, чтобы протащить решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник заявил, что саммит альянса 24-25 июня в Гааге примет решение о наращивании инвестиций в оборону на уровне 5% ВВП стран-членов."Добавлю буквально, и поскольку (НАТО) нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Рютте.

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