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В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 24.06.2025
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11:21 24.06.2025 (обновлено: 17:38 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html
В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"
В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 24.06.2025
В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"
Ввод нового ракетного комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.06.2025
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россия
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в мире
сша
ракета "орешник"
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ввод нового ракетного комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine.&quot;Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности &quot;Искандер-М&quot; и систем межконтинентальной дальности, таких как &quot;Сармат&quot;, — говорится в материале.Обозреватели также напомнили, что характеристики этого вооружения, продемонстрированные после его первого применения в прошлом году, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.Накануне глава государства заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник".Путин 21 ноября прошлого года сообщил об проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20250624/nato-2025019542.html
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россия, украина, в мире, сша, ракета "орешник", владимир путин
Россия, Украина, В мире, США, Ракета "Орешник", Владимир Путин
В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"

MWM: ввод "Орешника" в серийное производство стал поворотным моментом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ввод нового ракетного комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine.
«

"Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности "Искандер-М" и систем межконтинентальной дальности, таких как "Сармат", — говорится в материале.

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Обозреватели также напомнили, что характеристики этого вооружения, продемонстрированные после его первого применения в прошлом году, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.
Накануне глава государства заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник".
Путин 21 ноября прошлого года сообщил об проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.
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