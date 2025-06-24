https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html

В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"

В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике" - РИА Новости, 24.06.2025

В США неожиданно отреагировали на слова Путина об "Орешнике"

Ввод нового ракетного комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:21:00+03:00

2025-06-24T11:21:00+03:00

2025-06-24T17:38:00+03:00

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ракета "орешник"

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ввод нового ракетного комплекса "Орешник" в серийное производство стал поворотным моментом, пишет Military Watch Magazine."Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для российских баллистических ракетных войск, которые прежде состояли исключительно из систем малой дальности "Искандер-М" и систем межконтинентальной дальности, таких как "Сармат", — говорится в материале.Обозреватели также напомнили, что характеристики этого вооружения, продемонстрированные после его первого применения в прошлом году, вызвали значительную обеспокоенность во многих странах Запада.Накануне глава государства заявил о том, что в России разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса "Орешник".Путин 21 ноября прошлого года сообщил об проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.Российский лидер также сообщал, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несет ядерного заряда, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20250624/nato-2025019542.html

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россия, украина, в мире, сша, ракета "орешник", владимир путин