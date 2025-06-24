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Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции - РИА Новости, 24.06.2025
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18:06 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moldavija-2025160992.html
Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции
Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции - РИА Новости, 24.06.2025
Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции
Молдавия под влиянием западных кураторов лишилась своей политической и экономической самостоятельности, заявила депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:06:00+03:00
2025-06-24T18:06:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия под влиянием западных кураторов лишилась своей политической и экономической самостоятельности, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. &quot;Правительство под контролем президента Майи Санду и партии &quot;Действие и солидарность&quot; выполняет любые указания западных кураторов, теряя не только независимость, но и уважение. Решения по ключевым вопросам принимаются не в интересах граждан, а по команде из-за рубежа. Сегодня у нас нет ни политической, ни экономической самостоятельности&quot;, - написала Апостолова в своем Telegram-канале.Она отметила, что страной управляют не из Кишинева, а из Брюсселя. По словам депутата, это привело к обесцениванию национальной валюты, уничтожению сельского хозяйства, а также массовому исходу населения. "Взамен нам обещают европейское будущее, но без достоинства, без культуры, без собственного голоса. Представители власти больше не скрывают своих целей: они ведут курс на объединение с Румынией. Прямо и открыто заявляют, что проект Молдовы как независимого государства им не нужен", - подчеркивает депутат. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024973118.html
https://ria.ru/20250623/oppozitsija-2024896500.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции

Депутат Апостолова: Молдавия лишилась самостоятельности в политике и экономике

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Молдавия под влиянием западных кураторов лишилась своей политической и экономической самостоятельности, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
«

"Правительство под контролем президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" выполняет любые указания западных кураторов, теряя не только независимость, но и уважение. Решения по ключевым вопросам принимаются не в интересах граждан, а по команде из-за рубежа. Сегодня у нас нет ни политической, ни экономической самостоятельности", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что страной управляют не из Кишинева, а из Брюсселя. По словам депутата, это привело к обесцениванию национальной валюты, уничтожению сельского хозяйства, а также массовому исходу населения.
«
"Взамен нам обещают европейское будущее, но без достоинства, без культуры, без собственного голоса. Представители власти больше не скрывают своих целей: они ведут курс на объединение с Румынией. Прямо и открыто заявляют, что проект Молдовы как независимого государства им не нужен", - подчеркивает депутат.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневРумынияМайя СандуЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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