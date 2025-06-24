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В Кишиневе оппозиция протестует против назначений в Конституционный суд - РИА Новости, 24.06.2025
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13:42 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moldavija-2025083500.html
В Кишиневе оппозиция протестует против назначений в Конституционный суд
В Кишиневе оппозиция протестует против назначений в Конституционный суд - РИА Новости, 24.06.2025
В Кишиневе оппозиция протестует против назначений в Конституционный суд
Активисты блока "Альтернатива" пикетируют здание Конституционного суда Молдавии, протестуя против назначения новых судей инстанции от правящей партией "Действие РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:42:00+03:00
2025-06-24T13:42:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Активисты блока "Альтернатива" пикетируют здание Конституционного суда Молдавии, протестуя против назначения новых судей инстанции от правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости. Во вторник правительство продлило мандат председателю конституционного суда Домники Маноле и утвердило кандидатуру вице-председателя ПДС, экс-министра юстиции на должность судьи КС, полномочия вступят в силу с 17 августа 2025 года. На заседании кабмина, премьер Молдавии Дорин Речан охарактеризовал Литвиненко инициатора судебной реформы республики. Согласно законодательству, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. По два магистрата назначают парламент, правительство и Высший совет магистратуры. Парламенту еще предстоит назначить своих кандидатов - действующих судей КС Любовь Шову и Николая Рошку. Пикет оппозиционеров транслируется в режиме онлайн на странице политиблока в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Манифестанты держат плакаты с лозунгами "Конституционный суд - не орудие власти!" и "Без конкурса, без стыда - назначены судьи Конституционного суда!", требуя деполитизации высшего судебного органа страны. "Положения, на основании которых правительство и Высший совет магистратуры назначили новых судей Конституционного суда, противоречат Основному закону страны", заявил в ходе протеста один из представителей блока "Альтернатива" Виктор Прутяну. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, дорин речан, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дорин Речан, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Кишиневе оппозиция протестует против назначений в Конституционный суд

Активисты "Альтернативы" пикетируют Конституционный суд Молдавии

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАктивисты блока "Альтернатива" у здания Конституционного суда Молдавии
Активисты блока Альтернатива у здания Конституционного суда Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Активисты блока "Альтернатива" у здания Конституционного суда Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Активисты блока "Альтернатива" пикетируют здание Конституционного суда Молдавии, протестуя против назначения новых судей инстанции от правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник правительство продлило мандат председателю конституционного суда Домники Маноле и утвердило кандидатуру вице-председателя ПДС, экс-министра юстиции на должность судьи КС, полномочия вступят в силу с 17 августа 2025 года. На заседании кабмина, премьер Молдавии Дорин Речан охарактеризовал Литвиненко инициатора судебной реформы республики.
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Согласно законодательству, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. По два магистрата назначают парламент, правительство и Высший совет магистратуры. Парламенту еще предстоит назначить своих кандидатов - действующих судей КС Любовь Шову и Николая Рошку.
Пикет оппозиционеров транслируется в режиме онлайн на странице политиблока в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Манифестанты держат плакаты с лозунгами "Конституционный суд - не орудие власти!" и "Без конкурса, без стыда - назначены судьи Конституционного суда!", требуя деполитизации высшего судебного органа страны. "Положения, на основании которых правительство и Высший совет магистратуры назначили новых судей Конституционного суда, противоречат Основному закону страны", заявил в ходе протеста один из представителей блока "Альтернатива" Виктор Прутяну.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская
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В миреМолдавияРоссияКишиневДорин РечанЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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