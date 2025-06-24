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В Молдавии обсудят условия открытия избирательных участков в России - РИА Новости, 24.06.2025
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13:34 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/moldavija-2025082365.html
В Молдавии обсудят условия открытия избирательных участков в России
В Молдавии обсудят условия открытия избирательных участков в России - РИА Новости, 24.06.2025
В Молдавии обсудят условия открытия избирательных участков в России
Правительство Молдавии обсудит с центральной избирательной комиссией обстоятельства и условия безопасности для принятия решения об открытии избирательных... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:34:00+03:00
2025-06-24T13:34:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии обсудит с центральной избирательной комиссией обстоятельства и условия безопасности для принятия решения об открытии избирательных участков в России на предстоящих выборах, заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Решение об организации избирательных участков в России будет приниматься после тщательной оценки рисков. Мы обсудим с коллегами из ЦИК, каковы обстоятельства. Изменилось ли что-то с прошлых выборов или нет, чтобы мы могли обеспечить безопасность и граждан, и голосования", — сказал Попшой в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Для президентских выборов и референдума 2024 года в Российской Федерации было открыто всего два избирательных участка, оба в здании посольства Молдавии в Москве. Первоначально ЦИК планировал открыть пять избирательных участков в России, но позднее МИД республики рекомендовал ограничиться двумя участками. Ранее власти Молдавии содействовали открытию в России 17 избирательных участков. Власти республики открыли в прошлом году в западных странах231 избирательный участок, включая три участка для голосования по почте. На этих участках проголосовали 328 855 граждан Молдавии, что стало рекордным показателем явки среди диаспоры. Представители общественных организаций республики (НКО), наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки. На некоторых избирательных участках за границей явка была низкой. Например, в Инсбруке (Австрия) проголосовали 62 избирателя при выделенных 5 тысяч бюллетеней, а в Белфасте (Северная Ирландия) — 113 избирателей при таком же количестве бюллетеней. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
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в мире, молдавия, россия, москва, михай попшой, мария захарова
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Михай Попшой, Мария Захарова
В Молдавии обсудят условия открытия избирательных участков в России

МИД Молдавии обсудит с ЦИК условия открытия избирательных участков в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Молдавии в Москве
Флаг на здании посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Флаг на здании посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Правительство Молдавии обсудит с центральной избирательной комиссией обстоятельства и условия безопасности для принятия решения об открытии избирательных участков в России на предстоящих выборах, заявил министр иностранных дел республики Михаил Попшой
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
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"Решение об организации избирательных участков в России будет приниматься после тщательной оценки рисков. Мы обсудим с коллегами из ЦИК, каковы обстоятельства. Изменилось ли что-то с прошлых выборов или нет, чтобы мы могли обеспечить безопасность и граждан, и голосования", — сказал Попшой в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.
Для президентских выборов и референдума 2024 года в Российской Федерации было открыто всего два избирательных участка, оба в здании посольства Молдавии в Москве. Первоначально ЦИК планировал открыть пять избирательных участков в России, но позднее МИД республики рекомендовал ограничиться двумя участками. Ранее власти Молдавии содействовали открытию в России 17 избирательных участков.
Власти республики открыли в прошлом году в западных странах231 избирательный участок, включая три участка для голосования по почте. На этих участках проголосовали 328 855 граждан Молдавии, что стало рекордным показателем явки среди диаспоры. Представители общественных организаций республики (НКО), наблюдавшие за процессом голосования молдавской диаспоры в странах Евросоюза, зафиксировали пустующие участки. На некоторых избирательных участках за границей явка была низкой. Например, в Инсбруке (Австрия) проголосовали 62 избирателя при выделенных 5 тысяч бюллетеней, а в Белфасте (Северная Ирландия) — 113 избирателей при таком же количестве бюллетеней.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
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