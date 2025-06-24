https://ria.ru/20250624/mishustin-2025103467.html

Мишустин рассказал о формировании новой модели развития науки в России

Мишустин рассказал о формировании новой модели развития науки в России - РИА Новости, 24.06.2025

Мишустин рассказал о формировании новой модели развития науки в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех составляющих для формирования новой модели развития науки в стране. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:50:00+03:00

2025-06-24T14:50:00+03:00

2025-06-24T15:00:00+03:00

россия

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии в России всех составляющих для формирования новой модели развития науки в стране.Мишустин во вторник провел стратегическую сессию "Модель развития науки"."У нас есть все ключевые составляющие, на основе которых нам предстоит сформировать новую модель науки. И с учетом целей и задач, поставленных президентом, подходы и решения мы должны определить в рамках такой стратегической сессии. Надеюсь, они станут основой для дальнейших решений и для развития в этой сфере", - сказал Мишустин.Российский премьер также отметил, что основой новой модели развития науки станут нацпроекты, результатом которых станет создание конкретных наукоемких продуктов с учетом потребностей отраслей и предприятий.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007441219.html

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россия, михаил мишустин, технологии