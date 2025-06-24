Рейтинг@Mail.ru
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 24.06.2025 (обновлено: 14:57 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/mishustin-2025102805.html
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.06.2025
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин
России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:47:00+03:00
2025-06-24T14:57:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки".На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки."Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250624/mishustin-2025103467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Наука
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин

Мишустин: России нужно больше технологических решений для решения вызовов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки".
На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки.
"Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Мишустин рассказал о формировании новой модели развития науки в России
Вчера, 14:50
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала