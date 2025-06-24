https://ria.ru/20250624/mishustin-2025102805.html

России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин

России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.06.2025

России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин

России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:47:00+03:00

2025-06-24T14:47:00+03:00

2025-06-24T14:57:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки".На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки."Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250624/mishustin-2025103467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, наука