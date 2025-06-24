https://ria.ru/20250624/mishustin-2025102805.html
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.06.2025
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин
России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:47:00+03:00
2025-06-24T14:47:00+03:00
2025-06-24T14:57:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
наука
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. России нужно больше новейших практически ориентированных научных решений, подготовленных на собственной базе, чтобы ответить на возникающие перед страной вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему "модель развития науки".На стратегической сессии Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркивал, что все российские фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать новые отрасли и рынки."Особенно это важно сейчас, когда перед страной возникает большое количество вызовов и всем ключевым направлениям нужно больше новейших практически ориентированных решений, произведенных на собственной базе. А значит, роль наших ученых, новаторов, технологов, испытателей, всего сообщества значительно возрастает", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250624/mishustin-2025103467.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, наука
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Наука
России нужно больше технологических решений, заявил Мишустин
Мишустин: России нужно больше технологических решений для решения вызовов