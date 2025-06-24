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ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями - РИА Новости, 24.06.2025
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16:43 24.06.2025 (обновлено: 16:48 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/minoborony-2025134374.html
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями
Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
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россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
воронежская область
ульяновская область
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Ульяновской области, по два БПЛА – над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей" - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html
россия
курская область
воронежская область
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, воронежская область, ульяновская область, безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Воронежская область, Ульяновская область, Безопасность
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

Минобороны: ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
"В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Ульяновской области, по два БПЛА – над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей" - говорится в сообщении министерства.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьВоронежская областьУльяновская областьБезопасность
 
 
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