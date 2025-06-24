https://ria.ru/20250624/minoborony-2025134374.html

ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:43:00+03:00

2025-06-24T16:43:00+03:00

2025-06-24T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Ульяновской области, по два БПЛА – над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей" - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html

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курская область

воронежская область

ульяновская область

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, воронежская область, ульяновская область, безопасность