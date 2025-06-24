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ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями - РИА Новости, 24.06.2025
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями
Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:43:00+03:00
2025-06-24T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России."В период с 13.00 мск до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Воронежской области, пять – над территорией Ульяновской области, по два БПЛА – над территориями Пензенской и Курской областей и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей" - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017234958.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, воронежская область, ульяновская область, безопасность
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Воронежская область, Ульяновская область, Безопасность
ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями
Минобороны: ПВО сбила 18 беспилотников над шестью областями