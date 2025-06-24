https://ria.ru/20250624/minoborony-2025070518.html

Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки

Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки - РИА Новости, 24.06.2025

Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки

Штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку Дылеевки в ДНР от ВСУ и продолжают наступление вглубь обороны противника, сообщило Минобороны России, показавшее также РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:48:00+03:00

2025-06-24T12:48:00+03:00

2025-06-24T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку Дылеевки в ДНР от ВСУ и продолжают наступление вглубь обороны противника, сообщило Минобороны России, показавшее также видео с кадрами боев и российским триколором.Ведомство во вторник сообщило, что в ходе ведения активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике."Взятие населенного пункта было осуществлено благодаря умелым и слаженным тактическим действиям военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. При поддержке артиллерии и расчётов беспилотных летательных аппаратов штурмовые группы соединения сегодня завершили зачистку населенного пункта от украинских вооружённых формирований и продолжают наступление в глубину обороны противника", - говорится в релизе.Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Также показаны российские военнослужащие в одном из зданий Дылеевки с развевающимся флагом РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Бои за Дылеевку в ДНР Минобороны России опубликовало видео боев за Дылеевку в ДНР, об освобождении которой стало известно сегодня 2025-06-24T12:48 true PT0M45S

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность