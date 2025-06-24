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Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:48 24.06.2025 (обновлено: 14:09 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/minoborony-2025070518.html
Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки
Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки - РИА Новости, 24.06.2025
Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки
Штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку Дылеевки в ДНР от ВСУ и продолжают наступление вглубь обороны противника, сообщило Минобороны России, показавшее также РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:48:00+03:00
2025-06-24T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку Дылеевки в ДНР от ВСУ и продолжают наступление вглубь обороны противника, сообщило Минобороны России, показавшее также видео с кадрами боев и российским триколором.Ведомство во вторник сообщило, что в ходе ведения активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике."Взятие населенного пункта было осуществлено благодаря умелым и слаженным тактическим действиям военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. При поддержке артиллерии и расчётов беспилотных летательных аппаратов штурмовые группы соединения сегодня завершили зачистку населенного пункта от украинских вооружённых формирований и продолжают наступление в глубину обороны противника", - говорится в релизе.Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Также показаны российские военнослужащие в одном из зданий Дылеевки с развевающимся флагом РФ.
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Бои за Дылеевку в ДНР
Минобороны России опубликовало видео боев за Дылеевку в ДНР, об освобождении которой стало известно сегодня
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Минобороны показало кадры из освобожденной Дылеевки

Минобороны показало видео боев при освобождении Дылеевки в ДНР

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Штурмовые группы ВС РФ завершили зачистку Дылеевки в ДНР от ВСУ и продолжают наступление вглубь обороны противника, сообщило Минобороны России, показавшее также видео с кадрами боев и российским триколором.
Ведомство во вторник сообщило, что в ходе ведения активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населённый пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике.
"Взятие населенного пункта было осуществлено благодаря умелым и слаженным тактическим действиям военнослужащих 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. При поддержке артиллерии и расчётов беспилотных летательных аппаратов штурмовые группы соединения сегодня завершили зачистку населенного пункта от украинских вооружённых формирований и продолжают наступление в глубину обороны противника", - говорится в релизе.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами боёв за населённый пункт. Также показаны российские военнослужащие в одном из зданий Дылеевки с развевающимся флагом РФ.
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