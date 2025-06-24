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Мерц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025
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19:02 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/merts-2025182144.html
Мерц сделал дерзкое заявление о России
Мерц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025
Мерц сделал дерзкое заявление о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался в преддверии саммита НАТО припугнуть Европу очередной "угрозой со стороны России". Трансляция его выступления велась на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:02:00+03:00
2025-06-24T19:02:00+03:00
россия
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фридрих мерц
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался в преддверии саммита НАТО припугнуть Европу очередной "угрозой со стороны России". Трансляция его выступления велась на YouTube-канале бундестага."Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку", — утверждает он.Мерц также снова потребовал усилить санкционное давление на Россию.Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html
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россия, москва, германия, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, прибалтика
Россия, Москва, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Прибалтика
Мерц сделал дерзкое заявление о России

Мерц: Европа ошибалась, когда не слушала предостережения Прибалтики о России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался в преддверии саммита НАТО припугнуть Европу очередной "угрозой со стороны России". Трансляция его выступления велась на YouTube-канале бундестага.
"Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку", — утверждает он.
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Мерц также снова потребовал усилить санкционное давление на Россию.
Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияМоскваГерманияФридрих МерцВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреПрибалтика
 
 
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