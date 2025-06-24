https://ria.ru/20250624/merts-2025182144.html

Мерц сделал дерзкое заявление о России

Мерц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 24.06.2025

Мерц сделал дерзкое заявление о России

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался в преддверии саммита НАТО припугнуть Европу очередной "угрозой со стороны России". Трансляция его выступления велась на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:02:00+03:00

2025-06-24T19:02:00+03:00

2025-06-24T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался в преддверии саммита НАТО припугнуть Европу очередной "угрозой со стороны России". Трансляция его выступления велась на YouTube-канале бундестага."Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку", — утверждает он.Мерц также снова потребовал усилить санкционное давление на Россию.Президент Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html

https://ria.ru/20250624/sammit-2025174226.html

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