https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html
В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге
В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге - РИА Новости, 24.06.2025
В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге
Сотрудники ДПС в Лодейнопольском районе Ленинградской области на служебном автомобиле с мигалками и сиреной сопровождали медведя, случайно выбравшегося на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:49:00+03:00
2025-06-24T17:49:00+03:00
2025-06-24T17:49:00+03:00
происшествия
лодейнопольский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Лодейнопольском районе Ленинградской области на служебном автомобиле с мигалками и сиреной сопровождали медведя, случайно выбравшегося на дорогу, пока тому не удалось уйти в лес через дыру в ограждении, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, поздним вечером в понедельник наряд отдельного батальона ДПС №2 Госавтоинспекции на служебном автомобиле патрулировал трассу "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти. На 204-м километре автомагистрали полицейские заметили медведя, пытавшегося перелезть через заградительную сетку. "По всей видимости, дикое животное нашло прореху в ограждении, вышло на дорогу, а затем попыталось уйти в лес с другой стороны проезжей части", – рассказали в полиции. Чтобы избежать непредсказуемой реакции медведя на проезжавшие автомобили, правоохранители включили световые и звуковые спецсигналы на служебном автомобиле, что позволяло одновременно отпугивать медведя и предупреждать водителей. Как уточняет ГУМВД, таким образом животное пришлось сопровождать около пяти километров. "В районе поселка Заостровье в заградительной сетке нашелся спасительный разрыв, и медведь благополучно скрылся в лесу", – заключили в полиции.
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происшествия, лодейнопольский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Лодейнопольский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге
В Ленинградской области ДПС сопровождала медведя, выбравшегося на дорогу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Лодейнопольском районе Ленинградской области на служебном автомобиле с мигалками и сиреной сопровождали медведя, случайно выбравшегося на дорогу, пока тому не удалось уйти в лес через дыру в ограждении, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, поздним вечером в понедельник наряд отдельного батальона ДПС №2 Госавтоинспекции на служебном автомобиле патрулировал трассу "Кола" в Лодейнопольском районе
Ленобласти. На 204-м километре автомагистрали полицейские заметили медведя, пытавшегося перелезть через заградительную сетку.
"По всей видимости, дикое животное нашло прореху в ограждении, вышло на дорогу, а затем попыталось уйти в лес с другой стороны проезжей части", – рассказали в полиции.
Чтобы избежать непредсказуемой реакции медведя на проезжавшие автомобили, правоохранители включили световые и звуковые спецсигналы на служебном автомобиле, что позволяло одновременно отпугивать медведя и предупреждать водителей. Как уточняет ГУМВД, таким образом животное пришлось сопровождать около пяти километров.
"В районе поселка Заостровье в заградительной сетке нашелся спасительный разрыв, и медведь благополучно скрылся в лесу", – заключили в полиции.