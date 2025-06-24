https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html

В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге

В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге - РИА Новости, 24.06.2025

В Ленинградской области ДПС с мигалками сопровождала медведя на дороге

Сотрудники ДПС в Лодейнопольском районе Ленинградской области на служебном автомобиле с мигалками и сиреной сопровождали медведя, случайно выбравшегося на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:49:00+03:00

2025-06-24T17:49:00+03:00

2025-06-24T17:49:00+03:00

происшествия

лодейнопольский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудники ДПС в Лодейнопольском районе Ленинградской области на служебном автомобиле с мигалками и сиреной сопровождали медведя, случайно выбравшегося на дорогу, пока тому не удалось уйти в лес через дыру в ограждении, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, поздним вечером в понедельник наряд отдельного батальона ДПС №2 Госавтоинспекции на служебном автомобиле патрулировал трассу "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти. На 204-м километре автомагистрали полицейские заметили медведя, пытавшегося перелезть через заградительную сетку. "По всей видимости, дикое животное нашло прореху в ограждении, вышло на дорогу, а затем попыталось уйти в лес с другой стороны проезжей части", – рассказали в полиции. Чтобы избежать непредсказуемой реакции медведя на проезжавшие автомобили, правоохранители включили световые и звуковые спецсигналы на служебном автомобиле, что позволяло одновременно отпугивать медведя и предупреждать водителей. Как уточняет ГУМВД, таким образом животное пришлось сопровождать около пяти километров. "В районе поселка Заостровье в заградительной сетке нашелся спасительный разрыв, и медведь благополучно скрылся в лесу", – заключили в полиции.

https://ria.ru/20250624/zoopark-2025094979.html

лодейнопольский район

ленинградская область

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происшествия, лодейнопольский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)