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Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
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12:35 24.06.2025 (обновлено: 13:59 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025067066.html
Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров
Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров
Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:35:00+03:00
2025-06-24T13:59:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".&quot;Сейчас (западные страны. — Прим. ред.) требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий&quot;, — рассказал он.По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.Другие заявления ЛавроваОб отношениях с США:О конфликте Ирана и Израиля:
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html
https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров

Лавров: Запад вымаливает Киеву прекращение огня без предварительных условий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
«

"Сейчас (западные страны. — Прим. ред.) требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", — рассказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского
Вчера, 08:00
По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.

Другие заявления Лаврова

Об отношениях с США:
  • нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном может быть полезна для предотвращения мировых кризисов;
  • стороны пока далеки от обсуждения вопросов, касающихся стратегической стабильности.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Игра окончена": в США неожиданно высказались о России
23 июня, 05:51
О конфликте Ирана и Израиля:
  • нет никаких доказательств, что Иран напал или готовил нападение на Израиль;
  • Москва вносила свои предложения по урегулированию ближневосточного конфликта, реакция на них была позитивной;
  • Россия не будет навязываться сторонам конфликта в посредники;
  • пока трудно делать выводы об устойчивости прекращения огня;
  • в атаках Вашингтона и Тель-Авива на иранские ядерные объекты виноваты и страны Европы.
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В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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