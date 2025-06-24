Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров
Лавров: Запад вымаливает Киеву прекращение огня без предварительных условий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".
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"Сейчас (западные страны. — Прим. ред.) требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", — рассказал он.
По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.
Другие заявления Лаврова
Об отношениях с США:
- нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном может быть полезна для предотвращения мировых кризисов;
- стороны пока далеки от обсуждения вопросов, касающихся стратегической стабильности.
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О конфликте Ирана и Израиля:
- нет никаких доказательств, что Иран напал или готовил нападение на Израиль;
- Москва вносила свои предложения по урегулированию ближневосточного конфликта, реакция на них была позитивной;
- Россия не будет навязываться сторонам конфликта в посредники;
- пока трудно делать выводы об устойчивости прекращения огня;
- в атаках Вашингтона и Тель-Авива на иранские ядерные объекты виноваты и страны Европы.