https://ria.ru/20250624/lavrov-2025067066.html

Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров

Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025

Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров

Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:35:00+03:00

2025-06-24T12:35:00+03:00

2025-06-24T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Запад пытается обеспечить Украине немедленное прекращение огня без предварительных условий, заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения"."Сейчас (западные страны. — Прим. ред.) требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий", — рассказал он.По словам министра, позиции западных лидеров постоянно менялись, сначала они требовали стратегического поражения России. Сейчас недружественные страны сменили лозунги, что говорит о провале их замыслов.Другие заявления ЛавроваОб отношениях с США:О конфликте Ирана и Израиля:

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

https://ria.ru/20250623/makgovern-2024732789.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский