https://ria.ru/20250624/lavrov-2025050919.html
МИД: Россия и США пока далеки от обсуждения стратегической стабильности
МИД: Россия и США пока далеки от обсуждения стратегической стабильности - РИА Новости, 24.06.2025
МИД: Россия и США пока далеки от обсуждения стратегической стабильности
Россия и США в своем диалоге еще далеко от сущностного обсуждения стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и США в своем диалоге еще далеко от сущностного обсуждения стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "С американцами мы далеко еще пока от сущностного обсуждения вопросов стратегической стабильности, но когда такой разговор возобновится с американцами, и когда европейцы одумаются и перебесятся, извините за грубое слово, надо будет очень тщательно смотреть на то, как гарантировать безопасность, чтобы не повторять прошлых ошибок", - сказал министр, выступая на "Примаковских чтениях".Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о возможности возобновления диалога РФ и США по стратстабильности, министр отметил, что страны концептуально "на верном пути", но не встали на него твердо ногами."Мы в принципе, если брать концептуально, на верном пути, но еще даже на него твердо ногами не встали. Но дорогу осилит идущий", - отметил Лавров.
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россия, сша, сергей лавров, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, В мире
МИД: Россия и США пока далеки от обсуждения стратегической стабильности
Лавров: Россия и США пока далеки от обсуждения стратегической стабильности
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и США в своем диалоге еще далеко от сущностного обсуждения стратегической стабильности, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С американцами мы далеко еще пока от сущностного обсуждения вопросов стратегической стабильности, но когда такой разговор возобновится с американцами, и когда европейцы одумаются и перебесятся, извините за грубое слово, надо будет очень тщательно смотреть на то, как гарантировать безопасность, чтобы не повторять прошлых ошибок", - сказал министр, выступая на "Примаковских чтениях".
Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о возможности возобновления диалога РФ и США по стратстабильности, министр отметил, что страны концептуально "на верном пути", но не встали на него твердо ногами.
"Мы в принципе, если брать концептуально, на верном пути, но еще даже на него твердо ногами не встали. Но дорогу осилит идущий", - отметил Лавров.