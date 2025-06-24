https://ria.ru/20250624/lavrov-2025049751.html

МИД: Россия внесла предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке

МИД: Россия внесла предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025

МИД: Россия внесла предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке

Москва в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем, внесла свои предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке, реакция была позитивной, заявил... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:47:00+03:00

2025-06-24T11:47:00+03:00

2025-06-24T11:52:00+03:00

в мире

сша

иран

израиль

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва в доверительных контактах с США, Ираном и Израилем, внесла свои предложения по решению конфликта на Ближнем Востоке, реакция была позитивной, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Наши предложения о том, как уладить эту ситуацию, были внесены достаточно давно, они были внесены в ходе доверительных контактов и с американцами, и с израильтянами, и с иранской стороной, в том числе в ходе контактов на высшем уровне. И Вашингтон, и Тель-Авив, и Тегеран реагировали позитивно, но ничего не последовало в практическом плане по реализации тех идей, которые были выдвинуты", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях". Он отметил, что эти идеи были нацелены на преодоление главного противоречия - стремления США и Израиля достичь договоренности за счет нарушения основополагающего права Ирана на обогащение урана в контексте реализации мирных ядерных программ.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250624/iran-2025050182.html

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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иран

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в мире, сша, иран, израиль, сергей лавров