https://ria.ru/20250624/lavrov-2025045146.html
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:44:00+03:00
2025-06-24T11:44:00+03:00
2025-06-24T11:44:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
израиль
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. "ОЧень трудно сделать сейчас какой-то окончательный вывод и получить ясную картину... Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья... Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН. Он отметил, что РФ приветствует договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке. "Но мы (РФ - ред.) - за мир", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025041777.html
россия
ближний восток
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, израиль, сергей лавров
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Сергей Лавров
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке
Лавров: пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке