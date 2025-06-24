https://ria.ru/20250624/lavrov-2025045146.html

Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке

Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025

Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:44:00+03:00

2025-06-24T11:44:00+03:00

2025-06-24T11:44:00+03:00

в мире

россия

ближний восток

израиль

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. "ОЧень трудно сделать сейчас какой-то окончательный вывод и получить ясную картину... Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья... Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН. Он отметил, что РФ приветствует договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке. "Но мы (РФ - ред.) - за мир", - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025041777.html

россия

ближний восток

израиль

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в мире, россия, ближний восток, израиль, сергей лавров