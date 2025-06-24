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Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
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11:44 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025045146.html
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.06.2025
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:44:00+03:00
2025-06-24T11:44:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
израиль
сергей лавров
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке. "ОЧень трудно сделать сейчас какой-то окончательный вывод и получить ясную картину... Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья... Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН. Он отметил, что РФ приветствует договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке. "Но мы (РФ - ред.) - за мир", - подчеркнул глава МИД РФ.
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в мире, россия, ближний восток, израиль, сергей лавров
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Сергей Лавров
Лавров оценил устойчивость перемирия на Ближнем Востоке

Лавров: пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пока сложно делать выводы об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке.
"ОЧень трудно сделать сейчас какой-то окончательный вывод и получить ясную картину... Сообщают, что американцы убедили Израиль пойти на прекращение огня и на установление бессрочного перемирия, что аналогичную роль в отношении Тегерана сыграли наши катарские друзья... Но уже после ее объявления были сообщения об ударах, об обмене ударами между Израилем и Ираном. Поэтому давайте сейчас не будем делать каких-то скороспелых выводов на основе обрывочной информации", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
Он отметил, что РФ приветствует договоренности о прекращении огня на Ближнем Востоке. "Но мы (РФ - ред.) - за мир", - подчеркнул глава МИД РФ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 11:36
 
В миреРоссияБлижний ВостокИзраильСергей Лавров
 
 
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