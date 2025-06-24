https://ria.ru/20250624/lavrov-2025041777.html

Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров

Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025

Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:36:00+03:00

2025-06-24T11:36:00+03:00

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иран

россия

израиль

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

сергей лавров

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники."Вчера президент повторил, что мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом", - сказал министр, выступая в ходе Примаковских чтений в ИМЭМО РАН.

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025040484.html

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иран, россия, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сергей лавров