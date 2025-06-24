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Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
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11:36 24.06.2025 (обновлено: 11:43 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025041777.html
Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров
Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:36:00+03:00
2025-06-24T11:43:00+03:00
иран
россия
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сергей лавров
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники."Вчера президент повторил, что мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом", - сказал министр, выступая в ходе Примаковских чтений в ИМЭМО РАН.
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иран, россия, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сергей лавров
Иран, Россия, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Сергей Лавров
Россия по-прежнему готова решить конфликт Ирана и Израиля, заявил Лавров

Лавров: РФ по-прежнему готова помочь в решении конфликта Ирана и Израиля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова участвовать в решении конфликта между Ираном и Израилем, но не будет навязываться в посредники.
"Вчера президент повторил, что мы по-прежнему готовы, если напрямую вовлеченные стороны в этом заинтересованы и попросят нас о том, чтобы мы поучаствовали. Но особо подчеркну, что мы не навязываемся в посредники, никоим образом", - сказал министр, выступая в ходе Примаковских чтений в ИМЭМО РАН.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров
Вчера, 11:30
 
ИранРоссияИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСергей Лавров
 
 
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