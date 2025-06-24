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Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
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11:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025040484.html
Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров
Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:30:00+03:00
2025-06-24T11:30:00+03:00
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сергей лавров
российская академия наук
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. "Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
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иран, россия, израиль, сергей лавров, российская академия наук, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Россия, Израиль, Сергей Лавров, Российская академия наук, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров

Лавров: никто не предъявил факты, подтверждающие желание Ирана атаковать Израиль

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль.
"Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.
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ИранРоссияИзраильСергей ЛавровРоссийская академия наукВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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