https://ria.ru/20250624/lavrov-2025040484.html

Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров

Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025

Доказательств того, что Иран готовил атаку на Израиль, нет, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:30:00+03:00

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2025-06-24T11:30:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не было предъявлено ни единого факта того, что Иран якобы готовил нападение на Израиль. "Ссылки на право на самооборону, я думаю, никого не могут ввести в заблуждение потому, что ни единого факта, даже ни единого подозрения не было предъявлено касательно версии о том, что Иран либо напал, либо готовил нападение на Израиль", - сказал министр, выступая в ходе "Примаковских чтений" в ИМЭМО РАН.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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иран, россия, израиль, сергей лавров, российская академия наук, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте