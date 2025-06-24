https://ria.ru/20250624/lavrov-2025039744.html
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений с США
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений с США - РИА Новости, 24.06.2025
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений с США
Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:26:00+03:00
2025-06-24T11:26:00+03:00
2025-06-24T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Процесс нормализации отношений между Россией и США непростой, но может быть полезен для предотвращения мировых кризисов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Сегодня при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений. Этот процесс, конечно же, непростой на мировой арене, в рамках которой этот диалог развивается, не быстрый", - сказал Лавров в выступлении на "Примаковских чтениях".Тем не менее, отметил министр, при настойчивости и ответственности каждой из сторон за судьбу мира диалог между странами может пойти на благо всему человечеству, в том числе для предотвращения кризисов наподобие тех, которые сейчас происходят в мире.
https://ria.ru/20250623/putin-2024812131.html
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россия, сергей лавров, сша, москва, в мире
Россия, Сергей Лавров, США, Москва, В мире
Лавров рассказал о процессе нормализации отношений с США
Лавров назвал процесс нормализации отношений с США непростым