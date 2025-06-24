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Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция - РИА Новости, 24.06.2025
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10:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025028252.html
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция - РИА Новости, 24.06.2025
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения". РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:47:00+03:00
2025-06-24T10:47:00+03:00
сергей лавров
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".
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60
353
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LIVE: Выступление Лаврова на XI Международном форуме "Примаковские чтения"
LIVE: Выступление Лаврова на XI Международном форуме "Примаковские чтения"
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".
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Выступление Лаврова на форуме "Примаковские чтения". Трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на форуме "Примаковские чтения".
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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