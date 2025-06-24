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Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот
Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот - РИА Новости, 24.06.2025
Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот
До конца года за счет регионального бюджета власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир – на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:51:00+03:00
2025-06-24T19:51:00+03:00
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смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. До конца года за счет регионального бюджета власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир – на федеральные средства в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На заседании регионального правительства обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анохин добавил, что при выборе жилья отдают предпочтение новым домам. Кроме того, предоставляется 20 сертификатов на выплату детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, чтобы помочь им приобрести благоустроенное жилье, которое они выберут самостоятельно. Размер сертификата – 2,6 миллиона рублей. Анохин отметил, что всего за этот год охватят мерами поддержки и обеспечат жильем свыше 300 детей-сирот по всей области. "Каждого из них мы обязаны окружить заботой и вниманием. Наша цель — обеспечить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем до конца 2027 года. Продолжим эту работу, не снижая темп", — подытожил губернатор.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот
Власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот до конца года
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. До конца года за счет регионального бюджета власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир – на федеральные средства в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале.
На заседании регионального правительства обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анохин добавил, что при выборе жилья отдают предпочтение новым домам.
Кроме того, предоставляется 20 сертификатов на выплату детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, чтобы помочь им приобрести благоустроенное жилье, которое они выберут самостоятельно. Размер сертификата – 2,6 миллиона рублей.
Анохин отметил, что всего за этот год охватят мерами поддержки и обеспечат жильем свыше 300 детей-сирот по всей области.
"Каждого из них мы обязаны окружить заботой и вниманием. Наша цель — обеспечить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем до конца 2027 года. Продолжим эту работу, не снижая темп", — подытожил губернатор.