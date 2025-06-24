https://ria.ru/20250624/kvartiry-2025196029.html

Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот

Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот - РИА Новости, 24.06.2025

Правительство Смоленской области приобретет 279 квартир для детей-сирот

До конца года за счет регионального бюджета власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир – на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:51:00+03:00

2025-06-24T19:51:00+03:00

2025-06-24T19:51:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. До конца года за счет регионального бюджета власти Смоленской области приобретут 279 квартир для детей-сирот в 25 муниципальных округах, 16 квартир – на федеральные средства в Смоленском, Починковском и Кардымовском округах, сообщил губернатор области Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. На заседании регионального правительства обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анохин добавил, что при выборе жилья отдают предпочтение новым домам. Кроме того, предоставляется 20 сертификатов на выплату детям-сиротам, достигшим возраста 23 лет, чтобы помочь им приобрести благоустроенное жилье, которое они выберут самостоятельно. Размер сертификата – 2,6 миллиона рублей. Анохин отметил, что всего за этот год охватят мерами поддержки и обеспечат жильем свыше 300 детей-сирот по всей области. "Каждого из них мы обязаны окружить заботой и вниманием. Наша цель — обеспечить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем до конца 2027 года. Продолжим эту работу, не снижая темп", — подытожил губернатор.

https://ria.ru/20250624/smolensk-2025062286.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин