https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2025023342.html

В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира

В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира - РИА Новости, 24.06.2025

В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира

Одна квартира на 17 этаже выгорела в доме, пострадавшем после атаки БПЛА в Красногорске, соседние не пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:30:00+03:00

2025-06-24T10:30:00+03:00

2025-06-24T10:39:00+03:00

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одна квартира на 17 этаже выгорела в доме, пострадавшем после атаки БПЛА в Красногорске, соседние не пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе."В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в доме были повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этажах."Глава округа работает на месте, в ситуационном центре. На месте падения БПЛА продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов", - отметил Воробьев.Также глава региона пообещал помочь жителям пострадавшего дома со всеми необходимыми справками и документами."Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250624/muzhchina-2025021045.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев