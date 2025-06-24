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В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира - РИА Новости, 24.06.2025
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10:30 24.06.2025 (обновлено: 10:39 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2025023342.html
В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира
В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира - РИА Новости, 24.06.2025
В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира
Одна квартира на 17 этаже выгорела в доме, пострадавшем после атаки БПЛА в Красногорске, соседние не пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:30:00+03:00
2025-06-24T10:39:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одна квартира на 17 этаже выгорела в доме, пострадавшем после атаки БПЛА в Красногорске, соседние не пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе."В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в доме были повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этажах."Глава округа работает на месте, в ситуационном центре. На месте падения БПЛА продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов", - отметил Воробьев.Также глава региона пообещал помочь жителям пострадавшего дома со всеми необходимыми справками и документами."Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее", - добавил губернатор.
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красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В пострадавшем от БПЛА доме в Красногорске выгорела квартира

Воробьев: в доме, пострадавшем при атаке БПЛА в Красногорске, выгорела квартира

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Одна квартира на 17 этаже выгорела в доме, пострадавшем после атаки БПЛА в Красногорске, соседние не пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине и госпитализированной беременной женщине на 29-й неделе.
"В доме выгорела одна квартира на 17 этаже, соседние не пострадали", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в доме были повреждены фасад и остекление балконов на 16 и 17 этажах.
"Глава округа работает на месте, в ситуационном центре. На месте падения БПЛА продолжают работать криминалисты и сотрудники следственных органов", - отметил Воробьев.
Также глава региона пообещал помочь жителям пострадавшего дома со всеми необходимыми справками и документами.
"Сделаем все, чтобы восстановить все как можно скорее", - добавил губернатор.
Сотрудники МЧС России и Мособлпожспаса у жилого дома, в который попал БПЛА, в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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