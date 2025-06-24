https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2024989691.html

В Красногорске БПЛА врезался в многоэтажку, начался пожар

В Красногорске БПЛА врезался в многоэтажку, начался пожар - РИА Новости, 24.06.2025

В Красногорске БПЛА врезался в многоэтажку, начался пожар

Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека, сообщил в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:45:00+03:00

2025-06-24T03:45:00+03:00

2025-06-24T03:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

красногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь, пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев."Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров", — написал он.Из дома эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали с осколочными ранами руки и ноги, его жизни ничего не угрожает. Также, по словам Воробьева, с острой реакцией на стресс в больницу доставили беременную женщину.Глава Красногорска находится на месте происшествия. Воробьев пообещал сделать все для восстановления сгоревшей квартиры.Губернатор также сообщил, что ранее ночью в регионе сбили еще два БПЛА — над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2024988114.html

https://ria.ru/20250624/bespilotnik-2024984593.html

https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024977370.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев