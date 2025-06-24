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В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в дом - РИА Новости, 24.06.2025
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03:45 24.06.2025 (обновлено: 04:17 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2024989541.html
В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в дом
В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в дом - РИА Новости, 24.06.2025
В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в дом
Два человека пострадали в Красногорске, где в жилой дом попал БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:45:00+03:00
2025-06-24T04:17:00+03:00
происшествия
жилье
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Красногорске, где в жилой дом попал БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине. "Пострадало два человека - 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)", - написал позднее Воробьев.
https://ria.ru/20250311/vorobev-2004293731.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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происшествия, жилье, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Жилье, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в дом

В Красногорске два человека пострадали при попадании беспилотника в жилой дом

© Воробьёв LIVEВ Красногорске после падения БПЛА загорелась квартира, возгорание потушено
В Красногорске после падения БПЛА загорелась квартира, возгорание потушено - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Воробьёв LIVE
В Красногорске после падения БПЛА загорелась квартира, возгорание потушено. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два человека пострадали в Красногорске, где в жилой дом попал БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее он сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Было известно об одном пострадавшем - 34-летнем мужчине.
"Пострадало два человека - 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)", - написал позднее Воробьев.
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ПроисшествияЖильеКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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