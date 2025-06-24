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В жилом доме в Красногорске произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2025
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03:20 24.06.2025 (обновлено: 03:24 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2024988114.html
В жилом доме в Красногорске произошел пожар
В жилом доме в Красногорске произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2025
В жилом доме в Красногорске произошел пожар
Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома в Красногорске, эвакуировали 100 человек, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:20:00+03:00
2025-06-24T03:24:00+03:00
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома в Красногорске, эвакуировали 100 человек, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По словам собеседника агентства, пожар произошел ночью. "Загорелась комната в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания — около 20 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано", — сообщил он.В результате ЧП частично разрушен вентилируемый фасад и остекление балконов, было эвакуировано 100 человек, включая 30 детей.
https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2024984931.html
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происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
В жилом доме в Красногорске произошел пожар

В Красногорске загорелась квартира на 17-м этаже жилого дома, разрушен фасад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома в Красногорске, эвакуировали 100 человек, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, пожар произошел ночью.
«
"Загорелась комната в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания — около 20 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано", — сообщил он.
В результате ЧП частично разрушен вентилируемый фасад и остекление балконов, было эвакуировано 100 человек, включая 30 детей.
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