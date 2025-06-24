https://ria.ru/20250624/krasnogorsk-2024988114.html

В жилом доме в Красногорске произошел пожар

В жилом доме в Красногорске произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2025

В жилом доме в Красногорске произошел пожар

Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома в Красногорске, эвакуировали 100 человек, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:20:00+03:00

2025-06-24T03:20:00+03:00

2025-06-24T03:24:00+03:00

происшествия

красногорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Квартира загорелась на 17-м этаже жилого дома в Красногорске, эвакуировали 100 человек, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По словам собеседника агентства, пожар произошел ночью. "Загорелась комната в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания — около 20 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано", — сообщил он.В результате ЧП частично разрушен вентилируемый фасад и остекление балконов, было эвакуировано 100 человек, включая 30 детей.

https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2024984931.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск