https://ria.ru/20250624/kosihina-2025079861.html

В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении

В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении - РИА Новости, 24.06.2025

В Совфеде предложили не наказывать медиков за вред имуществу при исполнении

Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила не наказывать медработников при исполнении в случае нанесения ими вреда имуществу других лиц. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:19:00+03:00

2025-06-24T13:19:00+03:00

2025-06-24T13:19:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости предложила не наказывать медработников при исполнении в случае нанесения ими вреда имуществу других лиц. "Считаю необходимым расширить круг лиц, имеющим право причинять вред имуществу в экстренных ситуациях, когда речь идет о спасении человеческой жизни. В частности, речь идет о медицинских работниках, которые зачастую оказываются первыми на месте происшествия и вынуждены действовать быстро, не дожидаясь прибытия специальных служб", - сказала она. Сенатор также отметила, что такая мера позволит "оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать жизни без бюрократических проволочек". Она подчеркнула, что человеческая жизнь "всегда должна стоять выше любых материальных ценностей". "Окно, дверь или шлагбаум — это вещи, которые можно восстановить в рамках программы государственного страхования, а вот потерянное время в критический момент может стоить человеку жизни", - констатировала парламентарий.

https://ria.ru/20250608/murashko-2021659004.html

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