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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 24.06.2025
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12:07 24.06.2025 (обновлено: 12:11 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/korol-2025057626.html
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 24.06.2025
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:07:00+03:00
2025-06-24T12:11:00+03:00
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хамад бен иса аль халифа
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обменялись мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя", - говорится в сообщении.Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой.Король Бахрейна в свою очередь выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство, сообщили в пресс-службе. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
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бахрейн, владимир путин, россия, хамад бен иса аль халифа, в мире
Бахрейн, Владимир Путин, Россия, Хамад бен Иса Аль Халифа, В мире
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Путин провел телефонный разговор с Хамадом бен Исой Аль Халифой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обменялись мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя", - говорится в сообщении.
Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой.
Король Бахрейна в свою очередь выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство, сообщили в пресс-службе. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Межгосударственные отношения России и Бахрейна
20 июня, 00:51
 
БахрейнВладимир ПутинРоссияХамад бен Иса Аль ХалифаВ мире
 
 
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