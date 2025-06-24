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Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 24.06.2025

Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:07:00+03:00

2025-06-24T12:07:00+03:00

2025-06-24T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обменялись мнениями по итогам прошедшего 18-21 июня XXVIII Петербургского международного экономического форума, в котором Бахрейн принимал участие в статусе страны-гостя", - говорится в сообщении.Путин отметил активную и плодотворную работу бахрейнской делегации во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой.Король Бахрейна в свою очередь выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство, сообщили в пресс-службе. Лидеры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

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бахрейн, владимир путин, россия, хамад бен иса аль халифа, в мире