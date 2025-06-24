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Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025
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18:43 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/konflikt-2025175403.html
Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта
Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта
Ирано-израильский конфликт подтолкнет к реструктуризации вооружений на Ближнем Востоке, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:43:00+03:00
2025-06-24T18:43:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Ирано-израильский конфликт подтолкнет к реструктуризации вооружений на Ближнем Востоке, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости. "Произойдет явная реструктуризация вооружений, особенно после большого достижения Ирана, превзошедшего израильскую систему ПВО своими передовыми ракетами и наступательными системами, которые были окружены пропагандистскими нарративами об их эффективности", - считает эксперт. В интервью собеседник агентства отметил, что данное противостояние способно изменить баланс сил в регионе, добавив, что оно знаменует значительный сдвиг в методах взаимодействия между военными силами на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран
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в мире, иран, сша, ближний восток, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта

Кафи: конфликт Ирана и Израиля подтолкнет к реструктуризации вооружений

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Ирано-израильский конфликт подтолкнет к реструктуризации вооружений на Ближнем Востоке, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости.
"Произойдет явная реструктуризация вооружений, особенно после большого достижения Ирана, превзошедшего израильскую систему ПВО своими передовыми ракетами и наступательными системами, которые были окружены пропагандистскими нарративами об их эффективности", - считает эксперт.
В интервью собеседник агентства отметил, что данное противостояние способно изменить баланс сил в регионе, добавив, что оно знаменует значительный сдвиг в методах взаимодействия между военными силами на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАБлижний ВостокВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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