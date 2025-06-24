https://ria.ru/20250624/konflikt-2025175403.html

Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта

Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта - РИА Новости, 24.06.2025

Эксперт рассказал о последствиях иранско-израильского конфликта

Ирано-израильский конфликт подтолкнет к реструктуризации вооружений на Ближнем Востоке, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:43:00+03:00

2025-06-24T18:43:00+03:00

2025-06-24T18:43:00+03:00

в мире

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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БЕНГАЗИ, 24 июн – РИА Новости. Ирано-израильский конфликт подтолкнет к реструктуризации вооружений на Ближнем Востоке, сообщил ливийский военный эксперт по безопасности Адель Абдель Кафи в интервью РИА Новости. "Произойдет явная реструктуризация вооружений, особенно после большого достижения Ирана, превзошедшего израильскую систему ПВО своими передовыми ракетами и наступательными системами, которые были окружены пропагандистскими нарративами об их эффективности", - считает эксперт. В интервью собеседник агентства отметил, что данное противостояние способно изменить баланс сил в регионе, добавив, что оно знаменует значительный сдвиг в методах взаимодействия между военными силами на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/tramp-2025103324.html

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в мире, иран, сша, ближний восток, война израиля и ирана: последние новости о конфликте