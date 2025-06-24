Рейтинг@Mail.ru
В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 24.06.2025 (обновлено: 16:04 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/konflikt-2025099980.html
В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине
В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине - РИА Новости, 24.06.2025
В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине
Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за 12 дней, сравнив его с военными действиями между Ираном и Израилем. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:39:00+03:00
2025-06-24T16:04:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
давид арахамия
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c5441dadacba9e61a705eac6d46f8bf1.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за 12 дней, сравнив его с военными действиями между Ираном и Израилем.Накануне Тегеран и Тель-Авив объявили о перемирии, которое, по мнению президента США Дональда Трампа, станет "официальным прекращением 12-дневной войны". "Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения"", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Причиной срыва мирного процесса Сакс назвал президентство Джо Байдена.В начале месяца Владимир Мединский поделился деталями российско-украинской встречи весной 2022 года. Владимир Зеленский две недели молчал после того, как получил договор, который стороны обсуждали в Стамбуле, за это время к нему приезжали бывший британский премьер Борис Джонсон и представители администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщил помощник президента России. После этого украинская сторона заявила, что их иностранные партнеры против заключения договора, согласованного с Москвой.
https://ria.ru/20250624/lavrov-2025067066.html
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025031964.html
украина
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774818075_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33f31598ef1ae5f7fce9216d0b5c1f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, давид арахамия, иран, борис джонсон, сша, дональд трамп, такер карлсон, джо байден
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Давид Арахамия, Иран, Борис Джонсон, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Джо Байден
В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине

Сакс: конфликт между РФ и Украиной мог закончиться за 12 дней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за 12 дней, сравнив его с военными действиями между Ираном и Израилем.
Накануне Тегеран и Тель-Авив объявили о перемирии, которое, по мнению президента США Дональда Трампа, станет "официальным прекращением 12-дневной войны".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Запад вымаливает перемирие для Украины, заявил Лавров
Вчера, 12:35
"Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения"", - написал Сакс на своей странице в соцсети X.
Причиной срыва мирного процесса Сакс назвал президентство Джо Байдена.
В начале месяца Владимир Мединский поделился деталями российско-украинской встречи весной 2022 года. Владимир Зеленский две недели молчал после того, как получил договор, который стороны обсуждали в Стамбуле, за это время к нему приезжали бывший британский премьер Борис Джонсон и представители администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщил помощник президента России.
После этого украинская сторона заявила, что их иностранные партнеры против заключения договора, согласованного с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Зеленский пожаловался на смещение внимания с Украины на Иран и Израиль
Вчера, 11:04
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссияДавид АрахамияИранБорис ДжонсонСШАДональд ТрампТакер КарлсонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала