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В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине

В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине - РИА Новости, 24.06.2025

В США ирано-израильскую войну сравнили с конфликтом на Украине

Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за 12 дней, сравнив его с военными действиями между Ираном и Израилем. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:39:00+03:00

2025-06-24T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что конфликт на Украине мог бы закончиться за 12 дней, сравнив его с военными действиями между Ираном и Израилем.Накануне Тегеран и Тель-Авив объявили о перемирии, которое, по мнению президента США Дональда Трампа, станет "официальным прекращением 12-дневной войны". "Война на Украине тоже могла бы закончиться за 12 дней. Это даже не просто предположение - это называлось "Стамбульские соглашения"", - написал Сакс на своей странице в соцсети X. Причиной срыва мирного процесса Сакс назвал президентство Джо Байдена.В начале месяца Владимир Мединский поделился деталями российско-украинской встречи весной 2022 года. Владимир Зеленский две недели молчал после того, как получил договор, который стороны обсуждали в Стамбуле, за это время к нему приезжали бывший британский премьер Борис Джонсон и представители администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщил помощник президента России. После этого украинская сторона заявила, что их иностранные партнеры против заключения договора, согласованного с Москвой.

https://ria.ru/20250624/lavrov-2025067066.html

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