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В Орловской области будут судить экс-начальника колонии
В Орловской области будут судить экс-начальника колонии - РИА Новости, 24.06.2025
В Орловской области будут судить экс-начальника колонии
Бывшего начальника орловской колонии №5, разрешившего заключенному нелегальные передачи, будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:15:00+03:00
2025-06-24T13:15:00+03:00
2025-06-24T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывшего начальника орловской колонии №5, разрешившего заключенному нелегальные передачи, будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры и СУСК РФ по региону. "Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения "Исправительная колония №5 управления Федеральной службы исполнения наказания по Орловской области" Романа Чиркова. Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – говорится в сообщении прокуратуры. В СУСК рассказали, что с декабря 2023 по март 2024 года обвиняемый незаконно давал подчиненным указания "на беспрепятственный пронос одному из осужденных, содержащемуся в исправительном учреждении, значительного количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей без соответствующей документации". Кроме того, через медицинскую часть учреждения фигурант обеспечил этому осужденному освобождение от работы в колонии на несколько дней. По данным СУСК, расследование завершено, вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Урицкий районный суд, отметили в прокуратуре. Преступление выявлено на основании материалов региональных управлений ФСБ и ФСИН, добавили в ведомствах.
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происшествия, россия, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Орловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Орловской области будут судить экс-начальника колонии
Экс-начальника орловской колонии будут судить за благосклонность к осужденному