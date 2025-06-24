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В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взяточничество

В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взяточничество - РИА Новости, 24.06.2025

В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взяточничество

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хунань Дай Даоцзиня к смертной... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:16:00+03:00

2025-06-24T13:16:00+03:00

2025-06-24T13:16:00+03:00

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ПЕКИН, 24 июн - РИА Новости. Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Хунань Дай Даоцзиня к смертной казни за взяточничество, передает Центральное телевидение Китая. Во вторник в народном суде средней ступени города Чжухай провинции Гуандун был оглашен приговор по делу бывшего зампредседателя комитета НПКСК провинции Хунань Дай Даоцзиня. "Обвиняемый Дай Даоцзинь был приговорен к смертной казни за взяточничестве с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - говорится в сообщении. Кроме того, незаконно полученное чиновником имущество и доходы от него должны быть переданы в государственную казну, а в случае недостатка подлежат дальнейшему взысканию. Как отмечает телеканал, суд установил, что Дай Даоцзинь использовал служебное положение на различных должностях в корыстных целях, напрямую или через своих родственников "незаконно принял финансовые и материальные ценности на общую сумму более 107 миллионов юаней (около 14,9 миллионов долларов - ред.)" После ухода в отставку Дай Даоцзинь, используя бывшие связи, незаконно получил еще ценностей на сумму 3,66 миллиона юаней (около 510 тысяч долларов). Верховная народная прокуратура КНР выдала ордер на арест Дай Даоцзиня в августе 2024 года. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости. В КНР не является редкостью, когда суд выносит смертный приговор по коррупционным преступлениям с отсрочкой исполнения на два года. После истечения двухлетнего срока смертный приговор может заменяться на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания или выхода по УДО.

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