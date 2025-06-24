https://ria.ru/20250624/kirov-2025144155.html

Самую большую школу в Кировской области открыли в столице региона

Самую большую школу в Кировской области открыли в столице региона - РИА Новости, 24.06.2025

Самую большую школу в Кировской области открыли в столице региона

Новое здание лицея информационных технологий ввели в эксплуатацию в слободе Шевели в Кирове, общественную приемку самой большой школы региона провели родители... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T17:17:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн — РИА Новости. Новое здание лицея информационных технологий ввели в эксплуатацию в слободе Шевели в Кирове, общественную приемку самой большой школы региона провели родители будущих учеников, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. "Это тот случай, когда то, что казалось невозможным, стало былью. Долгое время, еще до моего приезда в регион, говорили, что необходимо построить школу, большую, красивую, в центре города, потому что не хватает учебных мест. Рассматривали в том числе и площадку в слободе Шевели. Здесь были овраги, частные строения, гаражи. Пришлось столкнуться с большим количеством проблем, но мы приняли верное решение — сделать здесь самую большую школу в Кировской области", - цитирует пресс-служба слова главы региона Александра Соколова. Новая школа рассчитана на 1606 мест. Школу построили в рамках президентского нацпроекта "Молодежь и дети", 1 сентября здесь пройдет первая торжественная линейка. "Надеюсь, что у этой школы будет много поводов гордиться своими выпускниками. Школа дает качественное образование, которое котируется на всероссийском уровне - ребята побеждают на олимпиадах, показывают отличные результаты на экзаменах. Кроме того, здесь выстроена хорошая воспитательная система. Примером патриотического воспитания, безусловно, является выпускник этой школы – участник СВО, Герой России Владислав Головин с позывным "Струна", — отметил губернатор Кировской области. Директор лицея Николай Целищев отметил, что педагогический коллектив лицея сформирован в полном объеме с учетом увеличения количества учащихся. Новое здание лицея состоит из трех блоков: блок "А" - общешкольный; блок "Б" - начальная, основная и старшая школа, блок "В" – физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь созданы условия и для учащихся с особенностями здоровья. В школе есть просторный актовый зал на 455 мест, большой и малые спортивные залы, бассейн, беговая дорожка, площадки для баскетбола, волейбола, игровые площадки, трансформируемые кабинеты информатики и иностранного языка, столярные, слесарные и швейная мастерские, кабинет домоводства, кабинеты химии, физики, биологии с лабораториями и лаборантскими, студия дизайна, помещение для технического творчества, выставочный зал, кинофотостудия, кабинеты технического черчения, библиотека, конференц-зал, столовая на 803 посадочных места.

https://ria.ru/20250620/kirov-2024320967.html

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кировская область, киров, россия, александр соколов