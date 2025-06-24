https://ria.ru/20250624/kipshidze-2024995943.html

В РПЦ поддержали идею постного меню во "Вкусно - и точка"

В РПЦ поддержали идею постного меню во "Вкусно - и точка" - РИА Новости, 24.06.2025

В РПЦ поддержали идею постного меню во "Вкусно - и точка"

То, что сеть "Вкусно - и точка" озаботилась проблемой постного меню, стало реакцией на общественный запрос, ведь многие люди хотят поститься, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:54:00+03:00

2025-06-24T05:54:00+03:00

2025-06-24T05:56:00+03:00

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. То, что сеть "Вкусно - и точка" озаботилась проблемой постного меню, стало реакцией на общественный запрос, ведь многие люди хотят поститься, заявил РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Как ранее сообщал ряд СМИ, сеть "Вкусно - и точка" собирается предложить клиентам постное и халяльное меню. "Очень хорошо, что "Вкусно и точка" озаботилась проблемой постного меню. Это, как представляется, является реакцией на общественный запрос. Многие люди хотят постится, и нет ничего плохого в том, что новое меню популярной сети будет этому содействовать", - сказал Кипшидзе. В церковном календаре РПЦ четыре многодневных поста: Великий, Рождественский, Успенский и Петров. Меню в каждом случае разнится, но общим является отказ от мяса, яиц и молочных продуктов. Есть и однодневные посты - по средам и пятницам, а также в некоторые другие дни года. Однако эти правила рассчитаны в первую очередь на монашествующих. Мирянам священники рекомендуют обращаться к духовенству, чтобы вместе определить свою меру поста."Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Сегодня большинство продукции сеть получает от более 100 отечественных поставщиков.

https://ria.ru/20250611/proekt-2022250719.html

https://ria.ru/20250618/zakon-2023517870.html

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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь