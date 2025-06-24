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Хоценко: Омская область получила свыше 220 миллионов рублей на туризм

Хоценко: Омская область получила свыше 220 миллионов рублей на туризм - РИА Новости, 24.06.2025

Хоценко: Омская область получила свыше 220 миллионов рублей на туризм

Омская область получила свыше 220 миллионов рублей на развитие туризма, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:25:00+03:00

2025-06-24T12:25:00+03:00

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ОМСК, 24 июн - РИА Новости. Омская область получила свыше 220 миллионов рублей на развитие туризма, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. Омская область привлекла из федерального бюджета по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" более 220 миллионов рублей на 2025-2027 годы. Эти средства помогут создать новые модульные отели и обустроить туристский центр в Омске. "Развитие туристического потенциала — важнейшая задача. Сегодня Омск — Молодежная столица России, а следующий год мы проведем в статусе Культурной столицы. Мы должны сделать все, чтобы гости региона захотели возвращаться сюда снова и снова", — отметил Виталий Хоценко. Также дополнительно частные инвесторы планируют вложить около 500 миллионов рублей в развитие туризма. Так, в Омском и Тевризском районах появятся 150 современных модульных гостиничных номеров.

https://ria.ru/20250619/omsk-2023932224.html

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новости - туризм, омская область, омск, россия, виталий хоценко