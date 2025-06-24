https://ria.ru/20250624/kemerovo-2025008736.html

В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину

В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 24.06.2025

В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину

Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:04:00+03:00

2025-06-24T09:04:00+03:00

2025-06-24T09:04:00+03:00

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции региона. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09.00 (05.00 мск) на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что 22-летняя водитель трамвая совершила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250120/tramvay-1994601383.html

кемерово

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происшествия, кемерово