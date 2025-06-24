https://ria.ru/20250624/kemerovo-2025008736.html
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 24.06.2025
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину
Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:04:00+03:00
2025-06-24T09:04:00+03:00
2025-06-24T09:04:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции региона. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09.00 (05.00 мск) на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что 22-летняя водитель трамвая совершила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/tramvay-1994601383.html
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину, она погибла
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09.00 (05.00 мск) на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово
.
"Предварительно установлено, что 22-летняя водитель трамвая совершила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.