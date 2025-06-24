Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/kemerovo-2025008736.html
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину - РИА Новости, 24.06.2025
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину
Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:04:00+03:00
2025-06-24T09:04:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции региона. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09.00 (05.00 мск) на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово. "Предварительно установлено, что 22-летняя водитель трамвая совершила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/tramvay-1994601383.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину

В Кемерово трамвай наехал на пожилую женщину, она погибла

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Трамвай в городе Кемерово наехал на пожилую женщину, которая переходила трамвайные пути в неположенном месте, она погибла, проводится проверка, сообщает пресс-служба полиции региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 09.00 (05.00 мск) на улице 1-ая Линия в областном центре. На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД по Кемерово.
"Предварительно установлено, что 22-летняя водитель трамвая совершила наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила трамвайные пути вне пешеходного перехода и не заметила движущийся вагон электротранспорта. В результате ДТП пешеход скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
Трамвай сбил пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Челябинске трамвай сбил двух пешеходов
20 января, 13:22
 
ПроисшествияКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала