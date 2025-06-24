Катар после атак Ирана направил письмо в ООН
МИД Катара обвинил Иран в нарушении суверенитета и направил письмо в ООН
Здание ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Катар направил письмо в ООН, обвинив Иран в нарушении суверенитета, говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара во вторник.
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"Государство Катар направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, постоянному представителю Гайаны при ООН и председателю СБ ООН… Государство Катар проинформировало их о чрезвычайно опасной эскалации, которая представляет собой вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара, представляя прямую угрозу региональному миру и безопасности", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на странице в соцсети Х.
В заявлении Катар подчеркнул необходимость выполнения СБ ООН своих обязанностей в соответствии с Уставом, подтвердив необходимость принятия срочных мер по введению немедленного и всеобъемлющего прекращения огня на всем Ближнем Востоке, чтобы предотвратить переход к опасной затяжной эскалации в регионе.
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19 выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.
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