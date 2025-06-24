https://ria.ru/20250624/kareliya-2025082518.html

В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков

В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков - РИА Новости, 24.06.2025

В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков

Завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей будет открыт в Карелии через несколько месяцев,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:34:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей будет открыт в Карелии через несколько месяцев, рассказал РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Считаю, что это будет прорыв с точки зрения здорового питания. Оценивая мнения ученых о запасах водорослей, мы намерены в десятки раз масштабировать проекты, которые мы запускаем сейчас", – отметил Парфенчиков. По словам главы Республики, уже запланировано строительство биотехнопарка по производству различных продуктов, включая косметику, бады с использованием карельских водорослей. Объем переработки завода компании ООО "Биомедицинские инновационные технологии" должен составить 500 миллионов тонн сырья. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html

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экономика, технологии, республика карелия, артур парфенчиков