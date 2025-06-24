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В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:34 24.06.2025 (обновлено: 13:38 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/kareliya-2025082518.html
В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков
В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков - РИА Новости, 24.06.2025
В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков
Завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей будет открыт в Карелии через несколько месяцев,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:34:00+03:00
2025-06-24T13:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
республика карелия
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей будет открыт в Карелии через несколько месяцев, рассказал РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Считаю, что это будет прорыв с точки зрения здорового питания. Оценивая мнения ученых о запасах водорослей, мы намерены в десятки раз масштабировать проекты, которые мы запускаем сейчас", – отметил Парфенчиков. По словам главы Республики, уже запланировано строительство биотехнопарка по производству различных продуктов, включая косметику, бады с использованием карельских водорослей. Объем переработки завода компании ООО "Биомедицинские инновационные технологии" должен составить 500 миллионов тонн сырья. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html
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экономика, технологии, республика карелия, артур парфенчиков
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Республика Карелия, Артур Парфенчиков
В Карелии откроют завод детского питания, заявил Парфенчиков

Глава Парфенчиков: в Карелии откроют завод детского питания на основе водорослей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Завод по производству детского питания на основе карельских ягод с добавлением сегмента беломорских водорослей будет открыт в Карелии через несколько месяцев, рассказал РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс
23 июня, 21:02
"Считаю, что это будет прорыв с точки зрения здорового питания. Оценивая мнения ученых о запасах водорослей, мы намерены в десятки раз масштабировать проекты, которые мы запускаем сейчас", – отметил Парфенчиков.
По словам главы Республики, уже запланировано строительство биотехнопарка по производству различных продуктов, включая косметику, бады с использованием карельских водорослей.
Объем переработки завода компании ООО "Биомедицинские инновационные технологии" должен составить 500 миллионов тонн сырья.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента
23 июня, 19:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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