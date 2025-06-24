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В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
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22:30 24.06.2025 (обновлено: 18:07 25.06.2025)
https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025414528.html
В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна
В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025
В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна
Правосудие в Армении связано с правительством и помогает ему преследовать оппозицию, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза Армении в Аргентине... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T22:30:00+03:00
2025-06-25T18:07:00+03:00
армения
аргентина
россия
самвел карапетян
никол пашинян
facebook
ташир
преследование карапетяна в армении
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Правосудие в Армении связано с правительством и помогает ему преследовать оппозицию, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза Армении в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Сегодня, помимо ареста Карапетяна, которого обвиняют в призывах к госперевороту, хотя есть его заявления, где он, наоборот, ничего об этом не говорит, в Армении есть другие случаи арестов. В нынешнем контексте политической борьбы, которая происходит в Армении, все, что делает система правосудия, делает в рамках правительственной машины, направленной против оппозиции", - сказал глава союза. "То, что мы видели в Армении в последние годы, на самом деле является правосудием или судебной системой, связанной с правительством, поскольку основными обвиняемыми, преследуемыми, осужденными являются политические лидеры, журналисты, бизнесмены, связанные с оппозиционными партиями или выступающие против решений правительства Армении", - сказал Ломломджян. По его словам, если кто-то выступает против политики Никола Пашиняна, то "автоматически может попасть под прицел судебной системы". Человека арестовывают на два месяца, это заключение затем постоянно продлевается, при этом зачастую никаких убедительных доказательств вины так и не появляется. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html
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армения, аргентина, россия, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Аргентина, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна

Ломломджян: правосудие в Армении связано с правительством и преследует оппозицию

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Правосудие в Армении связано с правительством и помогает ему преследовать оппозицию, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза Армении в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну
19 июня, 17:18
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"Сегодня, помимо ареста Карапетяна, которого обвиняют в призывах к госперевороту, хотя есть его заявления, где он, наоборот, ничего об этом не говорит, в Армении есть другие случаи арестов. В нынешнем контексте политической борьбы, которая происходит в Армении, все, что делает система правосудия, делает в рамках правительственной машины, направленной против оппозиции", - сказал глава союза.
"То, что мы видели в Армении в последние годы, на самом деле является правосудием или судебной системой, связанной с правительством, поскольку основными обвиняемыми, преследуемыми, осужденными являются политические лидеры, журналисты, бизнесмены, связанные с оппозиционными партиями или выступающие против решений правительства Армении", - сказал Ломломджян.
По его словам, если кто-то выступает против политики Никола Пашиняна, то "автоматически может попасть под прицел судебной системы". Человека арестовывают на два месяца, это заключение затем постоянно продлевается, при этом зачастую никаких убедительных доказательств вины так и не появляется.
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
23 июня, 22:40
 
АрменияАргентинаРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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