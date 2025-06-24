https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025414528.html

В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна

В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна - РИА Новости, 25.06.2025

В Аргентине прокомментировали дело Карапетяна

Правосудие в Армении связано с правительством и помогает ему преследовать оппозицию, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза Армении в Аргентине... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-24T22:30:00+03:00

2025-06-24T22:30:00+03:00

2025-06-25T18:07:00+03:00

армения

аргентина

россия

самвел карапетян

никол пашинян

facebook

ташир

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн - РИА Новости. Правосудие в Армении связано с правительством и помогает ему преследовать оппозицию, заявил РИА Новости глава армянского культурного союза Армении в Аргентине Адриан Ломломджян, комментируя дело Самвела Карапетяна. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". "Сегодня, помимо ареста Карапетяна, которого обвиняют в призывах к госперевороту, хотя есть его заявления, где он, наоборот, ничего об этом не говорит, в Армении есть другие случаи арестов. В нынешнем контексте политической борьбы, которая происходит в Армении, все, что делает система правосудия, делает в рамках правительственной машины, направленной против оппозиции", - сказал глава союза. "То, что мы видели в Армении в последние годы, на самом деле является правосудием или судебной системой, связанной с правительством, поскольку основными обвиняемыми, преследуемыми, осужденными являются политические лидеры, журналисты, бизнесмены, связанные с оппозиционными партиями или выступающие против решений правительства Армении", - сказал Ломломджян. По его словам, если кто-то выступает против политики Никола Пашиняна, то "автоматически может попасть под прицел судебной системы". Человека арестовывают на два месяца, это заключение затем постоянно продлевается, при этом зачастую никаких убедительных доказательств вины так и не появляется. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html

https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html

армения

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, аргентина, россия, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении