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В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2025
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20:43 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025204388.html
В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна
В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2025
В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна
Арест предпринимателя Самвела Карапетяна стал следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая противоречит национальным интересам Армении, РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:43:00+03:00
2025-06-24T20:43:00+03:00
армения
россия
ливан
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
ташир
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна стал следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая противоречит национальным интересам Армении, заявил РИА Новости депутат парламента Ливана, член Всемирного комитета и куратора по Ближнему Востоку партии "Ташнак" Агоп Бакрадонян. "Арест бизнесмена Самвела Карапетяна - результат политики премьера Никола Пашиняна, противоречащей всем национальным ценностям и стратегии, которые исторически принимались армянскими лидерами для сохранения единства своего народа и Армении",- сказал Бакрадонян. Ливанский депутат от армянской партии отметил, что очевидна скоординированная кампания против национальных принципов, символов независимости и, в конечном итоге, Армянской Апостольской Церкви, а также всех, кто ее защищает. "Но именно она остается главным и важнейшим символом армянского единства", - сказал он. "Нападки на эти константы со стороны Пашиняна, пришедшего к власти на волне иллюзий "цветных революций", не являются личной инициативой, а реализуют внешнеполитическую повестку, направленную на подрыв армяно-российских отношений и ослабление влияния России в регионе и дружбы между нашими народами", - добавил Бакрадонян. Собеседник агентства подчеркнул, что кампания против церкви и связанных с ней деятелей призвана ослабить всех, кто придерживается национальной позиции, основанной на исторических связях с Российской Федерацией. И если эта политика реализуется премьером и его окружением, то не от имени армянского народа. "Армянские инвесторы традиционно поддерживали свою родину, но теперь колеблются из-за политики Пашиняна и репрессий против оппозиции. Ситуация в стране ухудшается, а о демократии не может быть речи с момента его прихода к власти под громкими лозунгами", - добавил Бакрадонян. Депутат отметил, что на деле Пашинян продвигает антиармянскую повестку. На армянского премьера, по его словам, сейчас ставят лишь немногие внутри страны и некоторые его союзники за рубежом, "но вскоре и они осознают, что этот режим не служит интересам даже тех, кто его поддерживает", - добавил Баркрадонян. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
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7 495 645-6601
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армения, россия, ливан, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Ливан, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна

Ливанский депутат Бакрадонян: арест Карапетяна стал следствием политики Пашиняна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна стал следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая противоречит национальным интересам Армении, заявил РИА Новости депутат парламента Ливана, член Всемирного комитета и куратора по Ближнему Востоку партии "Ташнак" Агоп Бакрадонян.
«
"Арест бизнесмена Самвела Карапетяна - результат политики премьера Никола Пашиняна, противоречащей всем национальным ценностям и стратегии, которые исторически принимались армянскими лидерами для сохранения единства своего народа и Армении",- сказал Бакрадонян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Глава Союза армян России высказался об аресте бизнесмена Карапетяна
21 июня, 16:16
Ливанский депутат от армянской партии отметил, что очевидна скоординированная кампания против национальных принципов, символов независимости и, в конечном итоге, Армянской Апостольской Церкви, а также всех, кто ее защищает. "Но именно она остается главным и важнейшим символом армянского единства", - сказал он.
«
"Нападки на эти константы со стороны Пашиняна, пришедшего к власти на волне иллюзий "цветных революций", не являются личной инициативой, а реализуют внешнеполитическую повестку, направленную на подрыв армяно-российских отношений и ослабление влияния России в регионе и дружбы между нашими народами", - добавил Бакрадонян.
Собеседник агентства подчеркнул, что кампания против церкви и связанных с ней деятелей призвана ослабить всех, кто придерживается национальной позиции, основанной на исторических связях с Российской Федерацией. И если эта политика реализуется премьером и его окружением, то не от имени армянского народа.
"Армянские инвесторы традиционно поддерживали свою родину, но теперь колеблются из-за политики Пашиняна и репрессий против оппозиции. Ситуация в стране ухудшается, а о демократии не может быть речи с момента его прихода к власти под громкими лозунгами", - добавил Бакрадонян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40
Депутат отметил, что на деле Пашинян продвигает антиармянскую повестку. На армянского премьера, по его словам, сейчас ставят лишь немногие внутри страны и некоторые его союзники за рубежом, "но вскоре и они осознают, что этот режим не служит интересам даже тех, кто его поддерживает", - добавил Баркрадонян.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
Вчера, 13:23
 
АрменияРоссияЛиванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebookТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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