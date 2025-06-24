https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025204388.html

В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна

В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2025

В Ливане назвали арест Карапетяна следствием политики Пашиняна

Арест предпринимателя Самвела Карапетяна стал следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая противоречит национальным интересам Армении, РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:43:00+03:00

2025-06-24T20:43:00+03:00

2025-06-24T20:43:00+03:00

армения

россия

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никол пашинян

самвел карапетян

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БЕЙРУТ, 24 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя Самвела Карапетяна стал следствием политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая противоречит национальным интересам Армении, заявил РИА Новости депутат парламента Ливана, член Всемирного комитета и куратора по Ближнему Востоку партии "Ташнак" Агоп Бакрадонян. "Арест бизнесмена Самвела Карапетяна - результат политики премьера Никола Пашиняна, противоречащей всем национальным ценностям и стратегии, которые исторически принимались армянскими лидерами для сохранения единства своего народа и Армении",- сказал Бакрадонян. Ливанский депутат от армянской партии отметил, что очевидна скоординированная кампания против национальных принципов, символов независимости и, в конечном итоге, Армянской Апостольской Церкви, а также всех, кто ее защищает. "Но именно она остается главным и важнейшим символом армянского единства", - сказал он. "Нападки на эти константы со стороны Пашиняна, пришедшего к власти на волне иллюзий "цветных революций", не являются личной инициативой, а реализуют внешнеполитическую повестку, направленную на подрыв армяно-российских отношений и ослабление влияния России в регионе и дружбы между нашими народами", - добавил Бакрадонян. Собеседник агентства подчеркнул, что кампания против церкви и связанных с ней деятелей призвана ослабить всех, кто придерживается национальной позиции, основанной на исторических связях с Российской Федерацией. И если эта политика реализуется премьером и его окружением, то не от имени армянского народа. "Армянские инвесторы традиционно поддерживали свою родину, но теперь колеблются из-за политики Пашиняна и репрессий против оппозиции. Ситуация в стране ухудшается, а о демократии не может быть речи с момента его прихода к власти под громкими лозунгами", - добавил Бакрадонян. Депутат отметил, что на деле Пашинян продвигает антиармянскую повестку. На армянского премьера, по его словам, сейчас ставят лишь немногие внутри страны и некоторые его союзники за рубежом, "но вскоре и они осознают, что этот режим не служит интересам даже тех, кто его поддерживает", - добавил Баркрадонян. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024515791.html

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ливан, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении