https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025174541.html

Обозреватель агентства Sputnik Армения прокомментировал арест Карапетяна

Обозреватель агентства Sputnik Армения прокомментировал арест Карапетяна - РИА Новости, 24.06.2025

Обозреватель агентства Sputnik Армения прокомментировал арест Карапетяна

Арестом владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна власти Армении пытаются устранить угрозы своему положению в преддверии парламентских выборов,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:42:00+03:00

2025-06-24T18:42:00+03:00

2025-06-24T18:42:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

facebook

ташир

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023572707_0:306:3069:2032_1920x0_80_0_0_9f1d54cf50a32de84c4e6ec365f3e5e5.jpg

ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Арестом владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна власти Армении пытаются устранить угрозы своему положению в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости бывший депутат армянского парламента, политический обозреватель агентства Sputnik Армения Арман Абовян. В 2026 году в Армении пройдут очередные парламентские выборы. "Ситуация, которая сложилась вокруг ареста Самвела Карапетяна, отражает общие тенденции, которые мы наблюдаем. Тенденции таковы: власть на самом деле сейчас пытается сразу же нивелировать любые движения, угрозы, либо людей, которые могут ей помешать воспроизвестись в 2026 году", - заявил Абовян. Сложившуюся ситуацию вокруг ареста Карапетяна и нападок на Армянскую апостольскую церковь эксперт считает невероятной. "Потому что церковь для армян - это не только и не столько институт религиозный, это институт нациообразующий. И в данном контексте те действия, которые предпринимает власть по отношению к церкви, можно рассматривать как угрозу национальному самосознанию. национальному стержню", - считает Абовян. По его мнению, дальше можно ожидать от властей фейковых вбросов, продолжения попытки давления на тех, кто не согласен с неминуемым развалом Армении в случае продолжения политики нынешних армянских властей. "И, к сожалению, это все очень четко ложится в логику тех сил и тех стран, которые сегодня заточены под нивелирование либо уничтожение армянского фактора в регионе Южного Кавказа", - заявил Абовян. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024399545.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении