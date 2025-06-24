Обозреватель агентства Sputnik Армения прокомментировал арест Карапетяна
Абовян: арестом Карапетяна власти Армении хотят убрать угрозы своему положению
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа
Сторонники российского предпринимателя, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна возле здания Следственного комитета в Ереванеа. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Арестом владельца компании "Ташир групп" Самвела Карапетяна власти Армении пытаются устранить угрозы своему положению в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в 2026 году, заявил РИА Новости бывший депутат армянского парламента, политический обозреватель агентства Sputnik Армения Арман Абовян.
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"Ситуация, которая сложилась вокруг ареста Самвела Карапетяна, отражает общие тенденции, которые мы наблюдаем. Тенденции таковы: власть на самом деле сейчас пытается сразу же нивелировать любые движения, угрозы, либо людей, которые могут ей помешать воспроизвестись в 2026 году", - заявил Абовян.
Сложившуюся ситуацию вокруг ареста Карапетяна и нападок на Армянскую апостольскую церковь эксперт считает невероятной. "Потому что церковь для армян - это не только и не столько институт религиозный, это институт нациообразующий. И в данном контексте те действия, которые предпринимает власть по отношению к церкви, можно рассматривать как угрозу национальному самосознанию. национальному стержню", - считает Абовян.
По его мнению, дальше можно ожидать от властей фейковых вбросов, продолжения попытки давления на тех, кто не согласен с неминуемым развалом Армении в случае продолжения политики нынешних армянских властей.
"И, к сожалению, это все очень четко ложится в логику тех сил и тех стран, которые сегодня заточены под нивелирование либо уничтожение армянского фактора в регионе Южного Кавказа", - заявил Абовян.
Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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