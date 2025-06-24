https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025064472.html

Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване - РИА Новости, 24.06.2025

Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:26:00+03:00

2025-06-24T12:26:00+03:00

2025-06-24T15:55:00+03:00

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления армянского Минюста Нона Навикян."Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", — сказала она.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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ереван

россия

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