Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване
Навикян: бизнесмена Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления армянского Минюста Нона Навикян.
"Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", — сказала она.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
- Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- В среду, 18 июня, суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
- Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
- Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена.
- В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян на этом фоне потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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