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Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване - РИА Новости, 24.06.2025
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12:26 24.06.2025 (обновлено: 15:55 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/karapetyan-2025064472.html
Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване
Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване - РИА Новости, 24.06.2025
Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване
Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025
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2025-06-24T15:55:00+03:00
преследование карапетяна в армении
армения
самвел карапетян
ереван
никол пашинян
россия
армянская апостольская церковь
ташир
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления армянского Минюста Нона Навикян."Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", — сказала она.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024954145.html
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Преследование Карапетяна в Армении , Армения, Самвел Карапетян, Ереван, Никол Пашинян, Россия, Армянская апостольская церковь, Ташир , В мире
Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

Навикян: бизнесмена Карапетяна перевели в СИЗО Службы нацбезопасности в Ереване

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн — РИА Новости. Арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна перевели из СИЗО "Армавир" в изолятор Службы национальной безопасности Армении, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления армянского Минюста Нона Навикян.
"Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", — сказала она.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иностранные политики и общественные деятели возмутились арестом Карапетяна
23 июня, 20:40

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В среду, 18 июня, суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокаты подали жалобу на арест бизнесмена.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян на этом фоне потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
Преследование Карапетяна в АрменииАрменияСамвел КарапетянЕреванНикол ПашинянРоссияАрмянская апостольская церковьТаширВ мире
 
 
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