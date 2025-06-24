https://ria.ru/20250624/karapetjan-2025087842.html

Карапетян не заслужил наказания за защиту церкви, считает сербский депутат

Карапетян не заслужил наказания за защиту церкви, считает сербский депутат - РИА Новости, 24.06.2025

Карапетян не заслужил наказания за защиту церкви, считает сербский депутат

Арестованный в Ереване владелец компании "Ташир групп" Самвел Карапетян не заслужил наказания за выступления в защиту Армянской апостольской церкви, он должен... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:05:00+03:00

2025-06-24T14:05:00+03:00

2025-06-24T14:05:00+03:00

армения

ереван

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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Арестованный в Ереване владелец компании "Ташир групп" Самвел Карапетян не заслужил наказания за выступления в защиту Армянской апостольской церкви, он должен быть освобожден, заявил РИА Новости председатель группы дружбы с Арменией в Скупщине (парламенте) Сербии, депутат Александр Чотрич. Карапетяна ранее во вторник перевели из уголовного-исполнительного учреждения "Армавир" в следственный изолятор Службы национальной безопасности Армении в Ереване. "Должен сказать, что прежде всего, это, конечно, внутреннее дело Армении. Но я не вижу вины господина Карапетяна, он должен бы как можно скорее быть освобожден и ему нужно позволить продолжить гуманитарную работу и оказывать помощь церкви. Он имеет право свободно поддерживать политически кого хочет с учетом предстоящих в июне следующего года парламентских выборов в Армении", - сказал сербский парламентарий. Он напомнил, что Армения – одно из первых государств, принявших христианство в начале IV века, что говорит о значимости церкви для армянского народа. "Господин Карапетян - искренний верующий, прихожанин этой церкви и он встал на ее защиту. Думаю, что не годится в нынешнее время кого-либо наказывать так строго, в данном случае двухмесячным арестом, за высказанную позицию, если и правонарушение, то вербальное. В нынешнее время, когда большинство использует социальные сети, никто бы не остался на свободе, если бы такие критерии применялись ко всем", - отметил Чотрич. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

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