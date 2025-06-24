https://ria.ru/20250624/kalkulyator--2025147003.html

"Калькулятор мер поддержки семей с детьми" запущен в Нижегородской области

"Калькулятор мер поддержки семей с детьми" запущен в Нижегородской области - РИА Новости, 24.06.2025

"Калькулятор мер поддержки семей с детьми" запущен в Нижегородской области

"Калькулятор мер поддержки семей с детьми и будущих родителей" разработали и запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:25:00+03:00

2025-06-24T17:25:00+03:00

2025-06-24T17:25:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878798009_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a37720e79edc550e31321bf984f2f07.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. "Калькулятор мер поддержки семей с детьми и будущих родителей" разработали и запустили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Новое цифровое решение позволяет быстро и точно определить, какие выплаты, льготы и услуги положены семьям в различных жизненных ситуациях. Сервис разработан Институтом демографического развития совместно с министерством социальной политики региона. "Задача этого сервиса, запущенного в рамках регионального Пятилетия семьи, – автоматически анализировать введенные пользователем данные и предоставлять ему исчерпывающий перечень льгот, выплат и социальных программ, как региональных, так и федеральных, на которые можно рассчитывать в той или иной жизненной ситуации. Так мы сможем повысить информированность людей о том, какие возможности им доступны", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как пояснили в региональном Институте демографического развития, пользователям сервиса предстоит ответить на ряд вопросов о составе семьи, возрасте детей, доходах, трудоустройстве, регистрации по месту жительства и других важных деталях. На основе этих ответов система сформирует персонализированный перечень доступных мер поддержки, на которые человек может претендовать, с пошаговой инструкцией по их получению, пояснениями, точными суммами, ссылками на официальные ресурсы и необходимыми контактами. Такой подход учитывает индивидуальные жизненные обстоятельства и минимизирует риск упустить важную помощь. По словам директора Института демографического развития Евгения Журавлева, цифровой сервис – это "живая" платформа, которая будет развиваться вместе с запросами семей. Калькулятор мер поддержки сможет объединять государственные и частные сервисы, помогать родителям не только с выплатами, но и с выбором товаров, полезных услуг, маршрутов поддержки. "Одновременно с калькулятором стал доступен справочник льгот, где собраны все меры поддержки для семей. Льготы описаны простым языком и поделены на категории получателей: беременные, многодетные семьи, все родители, усыновители, опекуны, семьи военнослужащих, семьи с низким доходом", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250619/lyulin-2023951628.html

https://ria.ru/20250617/oteli-2023386615.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин